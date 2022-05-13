5/13 盤中熱門焦點股

今（5/13）日盤中熱門焦點股摘要，僅供參考：

（1）MSCI半年調 台股成分股增長榮航等4檔

指數編纂公司MSCI（明晟）13日凌晨公布季度調整結果，全球標準指數台灣指數成分股新增華航（2610）、力積電（6770）4檔，剔除鴻準（2354）3檔。

全球小型指數成分股新增上品（4770）17檔，剔除安普新（6743）6檔。相關調整預計5月31日盤後生效。

全球標準指數台灣指數成分股新增華航、長榮航（2618）、力積電（6770）、華新麗華（1605），剔除鴻準（2354）、上銀（2049）、合一（4743）。

全球小型指數成分股新增上品（4770）、鈺創（5351）、長榮鋼（2211）、鴻準、創惟（6104）、大樹（6469）、上銀、中砂（1560）、聯華食（1231）、合一、光磊（2340）、瑞鼎（3592）、潤弘（2597）、三福（4755）、東鹼（1708）、大亞（1609）、力智（6719）。

剔除安普新、華航、長榮航、金可（8406）、日盛金（5820）、華新麗華，其中，華航、長榮航、華新麗華轉入全球標準指數台灣指數成分股。

（工商時報 李娟萍）

（2）財報衰…和碩Q1 EPS 2年新低 外資淡定看

和碩（4938）首季EPS創2年來新低，但外資出具最新報告，對於和碩首季業績下滑似乎已有心理預期，雖然首季EPS僅有0.62元，且第二季展望保守，但外資給目標價和評等相當「平和」，目標價在64~70元之間，評等則為「持有」或「中立」。

首季財報受到傳統淡季以及疫情影響，三大產品線營收均較上季下滑，且業外認列立訊評價損失影響，單季稅後盈餘降至16.67億元，季減78.79%、年減64.33%，EPS為0.62元，創近兩年低點。此外，經營階層全面下修第2季展望，由原先預估筆電、非個人電腦（NPC）出貨季成長，全面轉為相較首季衰退，和碩NPC業務主要貢獻來自iPhone代工業務，意味iPhone SE 3受華東封城影響產能受挫。

和碩展望第二季，筆電出貨將季減5%到10%（原季增25-30%），桌機主板則下滑30到35%，非個人電腦（NPC）部分也會季減下滑（原預估季增）。和碩指出，展望下修主要是受到大陸華東封城影響供應鏈。

和碩兩大生產基地昆山世碩及上海昌碩，據了解，昆山廠已復工，但上海廠仍尚未復工，為了因應此狀況，和碩進行彈性調配生產，目前昆山廠已支應部分上海廠生產。法人預估，和碩第二季營收季減15%，年增1%，全年營收仍可有7%的年增。

和碩持有景碩(3189)股權約39%，而景碩首季的毛利率表現優於預期，此一趨勢可望延到2024年，景碩對和碩獲利的影響數約在7%。景碩今年首季營收首破百億元大關，來到100.14億元，較去年第四季99.54億元呈季增0.6％，續創單季歷史新高，首季合併毛利率35.17％，也較去年第四季的33.57％續揚1.6個百分點，創下2009年首季以來的新高，單季EPS 3.39元。

（ 時報資訊 財經內容中心 ）

（3）盤中熱門焦點股：

1.力積電（6770）：昨外資轉買超1790張，加上MSCI新列入全球標準指數成分股，盤初股價勁揚逾6％。

2.嘉澤（3533）：Q1每股大賺13.03元、創單季新高，早盤直奔漲停。

3.華通（2313）：Q1獲利報捷，需求熱帶旺Q2，早盤勁揚逾8.5％。

4.聯電（2303）：外資連7日買超，加上昨夜ADR漲0.76％，帶動盤初股價漲逾2％，重返5日線上。

5.創惟（6104）：第1季營運刷新高，每股純益3.93元，短期股價跌深，強彈逾6.5％。

6.長榮航（2618）：列入MSCI新增台股成分股，股價止跌漲逾1％。

7.高端疫苗（6547）：WHO團結疫苗臨床試驗進入數據分析階段，早盤聞訊攻頂、站回5日線。

8.晶彩科（3535）：前4月EPS1.6元，超越去年全年，股價強勢漲停。

9.波若威（3163）：首季EPS0.61元，4月營收3.18億元同步告捷，股價強漲逾7.5％。

10.中興電（1513）：Q1每股盈餘1.2元，外資昨大幅回補，今早挾量漲逾6.5％、收復長均。

11.美時（1795）：外銷癌症用藥強化長期動能，早盤開高走高、漲4.5％。

12.鴻海（2317）：首季三率三升，本土法人持續買超，昨外資賣超縮手，盤初股價彈升約1.5％，收復5日線、月線。

13.東鹼（1708）：外資連兩日買超、新列MSCI全球小型指數成分股部分，惟漲多賣壓仍強，盤初股價漲1.7％反應。

14.長榮鋼（2211）：新列全球小型指數成分股，盤初股價漲逾3.5％、突破60關，短均一次收復。

15.世界先進（5347）：4月營收年增逾4成、創同期高，外資連兩日買超，盤初股價漲約3.5％，收復5日線。

16.世紀鋼（9958）：首季每股盈餘1.47元，優於去年同期的1.07元，外資昨轉買超174，盤初股價強漲逾6％，收復5日線、季線。

17.燁輝（2023）：4月業績俏，昨外資大舉回補買超1657張，帶動盤初股價彈升近4％，收復5日線。

18.裕隆（2201）：小金雞裕融企業挹注，Q1獲利創高，盤初股價強漲逾5％，衝過月線、觸及季線，拚穩40關。

19.堤維西（1522）：短均上揚+昨外資大舉買超575張，盤初人氣火熱，股價一度衝上21.7元波段新高。

20.中航（2612）：公司看旺散裝航運後市，海岬船日租金5月來漲一倍有利營運，股價大漲逾5％。

21.陽明（2609）：Q1營收、獲利及EPS齊創新高，EPS17.35元，股價開高漲2％。

22.山富（2743）：看好解封行情之資金撤出，軋空行情反轉，股價連二天重挫。

23.福懋油（1225）：第1季每股盈餘0.94元，股價一度漲逾2％相對食品股強勢。

24.祥碩（5269）：第二季傳統淡季保守看待，股價開低走低跌逾4％。

25.創意（3443）：台積電傳2023年初將調漲，矽智財股可受惠，股價續攻站穩500元。

26.原相（3227）：估Q2營收季增10～15％，股價回穩漲逾2％。

27.智邦（2345）：首季EPS2.31元史上最好Q1，執行長稱供應鏈與總體環境挑戰持續，股價走高3.5％。

28.中磊（5388）：首季獲利創同期新高，每股賺1.29元，今年營運拚季季高，股價彈升逾4％。

29.群創（3481）：外資看空目標價下探10元，但因公司祭出減資加庫藏股措施，股價續走穩。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）台亞入列MSCI 盤中強漲逾9％

台亞（2340）入列MSCI全球中小型指數成分股，並將於本月31日盤後生效，吸引買盤提前進場卡位，台亞今（13）日放量大漲，盤中漲幅超過9％。

法人分析，台亞入列MSCI之後，將會吸引指數型被動基金買盤，雖然31日盤後才生效，但台亞股價已經大幅度修正，買盤今日提前進場卡位。

台亞董事會12日通過多項議案，除了超額配息2.3元之外，董事會代子公司積亞半導體通過資本支出計畫，金額將達22～24億元，資金將用於購置機器設備、建置無塵室，跨足第三代半導體生產，積亞半導體今年將啟動籌資計畫，可能透過現金增資、銀行借款、向母公司融資等多重管道募集資金。

而台亞去年每股盈餘繳二十三年新高，每股稅後純益2.11元，董事會的股利政策大調整，大方配息2.3元，股息寫下2002年以來新高紀錄，盈餘發放比率飆109％，以台亞12日收盤價39.65元計算，隱含現金殖利率達5.8％；以盈餘發放比率來看，今年度的配息率遠高於過去的70～90％均值。

此外，台亞也公布財報及人事異動案，今年第一季在農曆新年、傳統淡季效應下，全季獲利1.32億元，季減14.29％、年減46％，每股稅後純益0.3元；另台亞董事會通過蔡育軒接任營運長職務。

（工商時報 李淑惠）

（5）焦佑倫：華新今年應該還是不錯的一年

華新麗華去年稅後淨利攀升至146.43億元，EPS達4.27元，雙雙改寫史上新高，13日股東會通過每股配發1.60元現金股利。華新董事長焦佑倫股東會致詞表示，今年應該還是不錯的一年，對前景審慎樂觀。

華新今年股東會採取實體及線上同步進行，隨著疫情升溫，華新董事長焦佑倫帶著N95口罩，13日主持股東會致詞表示，經濟年年難過，年年過，年初看展望，總是有很多不確定因素。他工作40年來，從未像過去三年歷經中美貿易大戰、疫情、ESG推動、烏克蘭戰爭造成現在能源、食品及生產製造驅動通貨膨漲的趨勢。今年應該還是不錯的一年，對前景審慎樂觀。

焦佑倫指出，過去幾年，公司做了相當大的轉變，首先是將公司產業重新定位，推動「美而精」，在不銹鋼、原物料、房地產及電線電纜等產業都朝向美而精概念，房地產事業數量雖然不大，但在南京商貿發展相當不錯，疫情期間沒有受太大影響，17萬平方米辦公樓完成也開始出租。

電線電纜事業，過去二年，有過從去未有的好景，台積電帶動台灣半導體產業投資建廠、台商回流及政府公共建設支出，帶動電線電纜相當大需求。電線電纜展望方面，看到政府發展綠能，台灣海峽建離岸風電，華新決定發展海底電纜，並在高雄取得一塊土地，也為電線電纜帶來新的生命力。

不銹鋼事業，在過去年一年帶來從所未有的好景。ESG促成大陸產能減產，供給面的變化，需求面有新興產業發展、精密製造業發展，帶動需求。台灣過去這一年，出口到美國及歐洲相對沒有哪麼競爭。

資源事業部，華新2019年與青山集團達成協議，2020年在印尼青山，發展鎳生鐵生產製造，晚一年受疫情影響，就未必能投產。印尼鎳生鐵廠有4條生產線、30萬千瓦電廠正生產。4月再與青山達成協議，經營投資，在4條冰鎳生產線合作，華新持股50.1％，鎳產能帶來75％成長，為華新帶來很重要的里程，代表意義是從產品往上延伸至原物料。鎳在儲能材料是很重要因素，進入新領域，在綠能產業發展有很大幫助。

焦佑倫指出，整體來說，華新重新定位，產品多元從電力、材料到原料，看到一個新的時代，人類社會應用能源的轉變，不論在創能、運能、儲能、用能都有很大的轉變。華新產品環繞在此四大領域。

華新與東元在儲能、運能方面合作，牽涉方方面面。華新做電動車充電槍，也算是用能及運能的一部分。做鎳原料算是儲能。華新在美國做BORREGO及EPC，集中發展新能源時代的種種需求，小有成績。印尼投資，這兩年為華新帶來穩定收入，有助於未來發展。

資訊應用方面，作為內部溝通平台，在工廠推動自動工廠、自動生產、自動派工，推動豐田精實管理，多年來，很有成果，謝謝同仁動起來，非常有成果，也感謝他們的努力。

焦佑倫指出，去年EPS是歷史的一年，希望走向平穩的一年。華新以前是一年好、一年壞，三年普普通通的週期，未來希望走向平穩的發展。

華新總經理潘文虎營業報告指出，華新去年稅後淨利新台幣146億元，EPS達4.27元，創歷史以來營運最佳績效。綜觀各事業單位的經營獲利表現，相較前一年度均大幅成長，尤其在不銹鋼事業群營業利益高達59億元，較前一年度增幅達四倍。資源事業群受惠於印尼鎳生鐵廠暨電廠的投資與代理業務暢旺，全年營業利益達40億元。電線電纜事業則在台商回台建廠的驅動下，全年營業利益相較前一年度成長近一倍達22億元。總體經濟環境詭譎多變的情況下，華新各事業單位仍能有效掌握市場變化，規避原物料價格波動、運輸及交期等不穩定風險，使整體營業利益達133億元，加上轉投資事業華邦暨華新科等營運均有所成長，轉投資收益達54億元，推升去年獲利146億元。

華新近年，積極布局節能、綠能與循環經濟的投資與建設，以因應所屬基礎製造工業，甚或全球企業的轉型與挑戰。展望111年，新冠疫情、通貨膨脹、氣候暖化、碳中和及大陸產能過剩等風險仍將影響營運，然而公司透過整合策略、數位轉型與核心競爭力的強化，應可持續提升經營之佳績。事業群會透過投資，三元電池所需要的高冰鎳。優化商業模式，布局太陽能及風力發電所需的海纜，不銹鋼加速高值化產品。商貿地產事業，南京華新城壹號52層辦公大樓預計6月完工，下半年開始招租。

股東關切華新與東元換股合作是否玩真的，焦佑倫表示，華新與東元在運能、儲能等方面合作，華新是東元大股東，東元是經營很好的企業。電線電纜在電動車領域最重要是充電樁需要用到電線電纜，是很重要的開發，成功的話，對華新是很重要的收益來源。

至於青山集團遭美國制裁一事，焦佑倫指出，華新與青山集團合作是在印尼蘇拉威西島設鎳生鐵廠，與青山集團在石化、鋼鐵領域遭美國制裁沒有關係。

華新股東會以投票方式，承認去年財報、營業報告書、盈餘分配表，並通過每股配發現金股利1.60元，修改公司章程、公司取得處分資產管理辦法、股東會議事規則，以及公司法第209條有關董事競業禁止的限制等議題。

（工商時報 沈美幸）

（6）自行車族群Q1獲利佳 股價全面反彈

自行車族群Q1獲利均亮眼，13日早盤全面反彈股漲，尤其是跌深的巨大（9921）一度大漲4.7％，重掌「自行車股王」；美利達（9914）漲幅也達2％；明係（6804）上漲逾3.7％、日馳（1526）漲約2％。

自行車雙雄巨大、美利達第一季獲利報喜，每股均賺逾4元。其中，美利達首季每股賺4.04元、年增3.5％；巨大集團第一季稅後淨利18.2億元，年增7.1％，EPS達4.86元，創單季歷史次高。

不僅雙雄第一季獲利亮眼，自行車族群中的日馳、明係、利奇（1517），首季獲利均創下同期新高；愛地雅（8933）獲利甚至翻增2.2倍！

而全球最大的鏈條供應商桂盟（5306）集團，第一季EPS達3.96元，持續維持營運高檔，桂盟決議第一季每股配息2.25元。

（工商時報 曾麗芳）

（7）Q1驚豔、兩系外資喊買 嘉澤強勢登頂

嘉澤（3533）第1季稅後盈餘為13.83億元，年增65.97％，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為13.03元，美系外資及日系外資給予嘉澤「買進」評等，激勵其今天盤中股價強攻漲停板，站上814元，創下掛牌新高價。

嘉澤因桌上型電腦Socket V滲透率逐步提升至30％，且伺服器客戶需求穩定，加上嘉基（6715）表現不錯，第1季合併營收61.45億元，年增29.56％，創下單季歷史新高，營業毛利為26.36億元，年增34.1％，合併毛利率為42.9％，年增1.45個百分點，營業淨利為15.82億元，年增55.08％，稅後盈餘為13.83億元，年增65.97％，創下單季歷史新高，每股盈餘為13.03元。

大陸上海及昆山大規模封城停工致物流不順，嘉澤4月合併營收為21.7億元，月減9.73％，年增23.86％；累計前4月合併營收為83.15億元，年增28.29％。

嘉澤表示，桌上型電腦Socket V滲透率逐步提升至30％，且伺服器客戶需求穩定，加上昆山與上海加速復工，5月起物流可望逐步恢復正常，第2季有機會比第1季好。

嘉澤公布財報後，一家日系外資、兩家美系外資及一家歐系外資發布最新報告，日系外資及一家美系外資給予嘉澤「買進」評等，其中日系外資將嘉澤2022年到2023年每股盈餘上調3％到11％，目標價由860元上調至910元；美系外資則給予目標價855元；另一家美系外資雖然給予嘉澤「中立」評等，但將嘉澤2022年/2023年獲利預測上調14％/5％，以反應未來優於預期毛利率趨勢，並將目標價由800元調高至850元；歐系外資則將2022年每股盈餘提高約10％，但維持2023年預估不變，維持「中立」評等，但上調目標價至765元。

（時報記者 張漢綺）