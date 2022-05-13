通膨降溫訊號到？謝金河提3關鍵揭現狀

繼美國公布4月CPI續居高點，台灣央行總裁楊金龍也首度鬆口今年GDP不保4，財信傳媒董事長謝金河表示，現在只是通膨降溫的前奏曲，資產大縮水、消費力減弱以及景氣反轉向下等，是過程中的3大現象，從股匯市到貴金屬、虛擬貨幣，美元以外的所有資產價值必然縮水。

謝金河在臉書以「萬物齊漲，所有資產都下跌的時代」為題發文，指美國4月CPI（消費者物價指數）8.3％，雖較3月的8.5％略減，但仍比市場預期高出許多，本來預期反彈的美股又殺了一波。

為了壓制通膨，美國Fed（聯準會）採取最激烈的手段，前Fed官員喊話說，利率要升到5％以上才可能壓制通膨，對照目前聯邦資金利率目標區間0.75％至1％，也讓他擔憂，金融市場恐怕綿延跌勢。

Fed才升息2碼，市場已經充滿所有最壞的預期，其實資產縮水是通膨降溫的前奏曲。

他還要大家回頭看看，過去近3年來，靠著印鈔票狂漲的資產，有哪一個仍撐住的？風暴核心的美國，道瓊下跌12％、標普跌17％、Nasdaq跌26％，費城半導體跌22％，生技指數跌38％。

美國前10大市值公司的總市值縮水4.5兆美元，其中Apple少6291億美元、微軟少6180億美元、Google少5046億美元、Amazon少6278億美元，Tesla及Meta都少5000多億美元，台積電市值也少2972億美元。

深滬等中港股市跌幅也很重，台灣高價的IC設計公司，股價則是腰斬等級，從股市到匯市，除了美元大漲，全球貨幣都大幅貶值。

股匯市下跌後，避險的黃金、白銀及貴金屬全跌，之前漲到10萬美元的妖鎳行情，現在跌到28150美元，銅、鋁、錫價都跌下來了。

接下來輪到虛擬貨幣，比特幣從近7萬美元跌至28560美元，乙太幣等紛紛慘跌，1個月來，虛擬貨幣資產蒸發至少8,000億美元。不僅Luna、Terra慘跌，風光一時的Coinbase，也從429.54慘跌至50.15美元。

女股神木頭姐Cathie Wood的ARKK從159.7殺到36.63美元，幾乎重回2年前原點。大摩說，投資人在疫情下，因為印鈔票賺來的錢，到現在為止，全部蒸發光了。

謝金河指出，資產大縮水、消費力減弱以及景氣反轉向下，這些都是治療通膨的必要之惡！從熱脹到冷縮，像季節交替的春夏秋冬，這是循環的必然，等所有的資產價值都縮水，通膨壓力也會隨之降溫。

（旺得富理財網 李宗莉）

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