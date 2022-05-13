台積狂瀉 散戶賠到哭！這2家公司也慘套

台積電股價持續走跌，讓不少投資人哀號，事實上不只一般散戶慘套，許多上市公司投資台積電股票也出現虧損狀況，除了日前悅城出脫600張台積電股票賠了近9千萬之外，國賓與萬海投資台積電也被套牢。

悅城日前公告以交易價格506元出清600張台積電股票，虧損8,980萬，由於悅城的交易價格相當接近波段低點505元，因此成為市場討論焦點。

事實上，萬海今年4月曾以每股581.56元買進562張台積電股票，交易總金額達3.26億，但昨（12日）台積電收盤只剩下505元，這一批進場已虧損超過4,300萬。

除了萬海之外，國賓在今年3月至4月之間，以每股價格574.72元買進540張台積電股票，總交易金額達3.1億，若以昨天收盤價計算，虧損超過3,700萬。

兩家公司雖然都是在600元以下進場，但還是面臨虧損，若未處分台積電股票，只能期待股價早日反彈解套。

此事引起PTT網友們熱烈討論，許多人笑稱連上市公司都沒辦法在台積電上討到便宜，更何況是散戶，「600以下是禮物，結果大家都GG」、「準備懷念5字頭台積了」、「記得好像很多人說台積電破600無腦買，現在要破500」、「GG現在股東數量不是創新高，真的很多無腦買的阿」、「外資：你們真慘，我早在高點出貨。」

（中時新聞網 郭宜欣）

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