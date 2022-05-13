MSCI半年調 台股成分股增長榮航等4檔

MSCI明晟於台灣時間今（13）日清晨公布最新半年度調整，全球標準指數的台股成分股新增華新（1605）、華航（2610）、長榮航（2718）、力積電（6770）等4檔，上銀（2049）、鴻準（2354）、合一（4743）等3檔遭刪除，轉列入全球小型指數成分股，全球小型指數的台股成分股則新增17檔、刪除6檔。上述調整將在5月31日盤後生效。

MSCI明晟此次全球標準指數（MSCI ACWI）成分股的半年度調整，台灣成分股新增4檔、刪除3檔。其中，除了新增力積電外，華航、長榮航、華新均自全球小型指數成分股轉進，成為全球標準指數新增台灣成分股。上銀、鴻準、合一則遭刪除，轉列入全球小型指數成分股。

全球小型指數成分股部分，台股成分股則新增17檔，包括聯華食（1231）、中砂（1560）、大亞（1609）、東鹼（1708）、上銀、鴻準、長榮鋼（2211）、台亞（2340）、潤弘（2597）、瑞鼎（3592）、合一、三福化（4755）、上品（4770）、鈺創（5351）、創惟（6104）、大樹（6469）、力智（6719）。

遭刪除的全球小型指數台灣成分股則有6檔，包括華新、華航、長榮航、日盛金（5820）、安普新（6743）、金可-KY（8406）。其中，華新、華航、長榮航轉列入全球標準指數台股成分股。

MSCI分別在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，其中5月及11月為半年度調整，2月及8月為季度調整。此次調整將在5月31日盤後生效。

（時報資訊 林資傑）

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