盤前掃描｜5/13財經重點一把抓

本日重要投資情報：

（1）台股失守萬六 止穩看三大要素

（2）台積打500元保衛戰 外資態度一覽

（3）MSCI半年調 台股成分股增長榮航等4檔

（4）中日韓發聲 反強勢美元



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賣盤殺很大 台股失守萬六 止穩看三大要素

美國消費者物價指數（CPI）數據高於預期，台股停損、棄息及斷頭三大賣壓傾巢而出，加權指數12日重挫389.57點、收15,616.68點，創近一年新低。兆豐投顧董事長李秀利、統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長陳奕光及康和證券總監廖繼弘四大法人認為，台股失守萬六關卡，且摜破前低15,734點，短線上恐回測2021年5月低點15,159點支撐…閱讀全文

台積打500元保衛戰 外資態度一覽

美股跌不停持續衝擊台股表現，12日終場收15,616點、宣告失守「萬六」大關，台積電收盤價505元，即將回測500元整數關卡，台股權王股價能否守住500元大關？討論度持續高漲 …閱讀全文

Google I/O新硬體齊發 這些台廠吃補

Google I／O大會在台北時間12日凌晨登場，新硬體齊發，供應鏈可望受惠。Google宣布推出入門款智慧型手機Pixel 6A、高階TWS耳機Pixel Buds Pro，同時預告將在秋天推出新款旗艦手機Pixel 7系列，以及傳言已久的自有品牌首款智慧手錶Pixel Watch，供應鏈如仁寶、廣達、鴻海等可望受惠 …閱讀全文

台股殺不停 14檔祭出庫藏股

台股挺過升息、大陸封控兩大利空，惟美國4月消費者物價指數（CPI）再帶給市場一記重擊，眼看台股「殺聲」不停歇，上市櫃公司急組「自救會」，5月來已有14檔個股實施庫藏股買回，面板大廠群創（3481）宣布再祭出庫藏股後，逆勢勁揚逾2％，華景電（6788）更一舉攀上漲停，公司展開自救行動，帶動股價重拾信心…閱讀全文

加速趕底 基金重倉股面臨賣壓

台股加速趕底引發多殺多賣壓，資金尤如驚弓之鳥，統計國內前50大基金重倉股5月以來平均跌幅3.63％，雖仍低於大盤跌幅5.88％，不過先前法人抱團取暖的藍籌股均面臨不小賣壓，其中富邦金（2881）、國泰金（2882）等金融股更是遭到大幅調節 …閱讀全文

MSCI半年調 台股成分股增長榮航等4檔

MSCI明晟於台灣時間今（13）日清晨公布最新半年度調整，全球標準指數的台股成分股新增華新（1605）、華航（2610）、長榮航（2718）、力積電（6770）等4檔，上銀（2049）、鴻準（2354）、合一（4743）等3檔遭刪除，轉列入全球小型指數成分股，全球小型指數的台股成分股則新增17檔、刪除6檔。上述調整將在5月31日盤後生效 …閱讀全文

中日韓發聲 反強勢美元

美元近期強勢令亞洲多國貨幣重挫，中日韓財長和央行行長12日罕見地發表聯合聲明，呼籲「防範部分先進國家的貨幣政策正常化快於預期」，三國將繼續致力於利用支持措施，藉以維持金融市場穩定及長期財政可持續性 …閱讀全文

全球搶煤、搶鐵礦砂 海岬船日租金 5月來漲一倍

多國搶煤、搶鐵礦砂大作戰，使海岬型船需求大增，帶動散裝航運BDI指數5月來猛漲，連九個交易日收紅，續創五個月新高。海岬型船日租金11日一舉突破3萬美元，5月來翻漲近一倍 …閱讀全文

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