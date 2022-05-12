台積打500元保衛戰 外資態度一覽

美股跌不停持續衝擊台股表現，12日終場收15,616點、宣告失守「萬六」大關，台積電收盤價505元，即將回測500元整數關卡，台股權王股價能否守住500元大關？討論度持續高漲。

摩根大通證券說明，因為需求環境明顯偏弱，儘管市場傳出台積電部分製程將再漲價，幅度也低於2021年8、9月時普遍調漲10～20％水準，不難發現本次市場反應並不太激情。

同時，受美股下跌拖累，加權指數短短一周重挫6.5％，台積電跌幅相近，並已兩度於500元整數關卡前測試，萬一美股再重挫，台積電跌破500元機率恐提高。

保守派外資圈人士提出殖利率思考觀點，憂心台積電失守整數關卡。

依據外資圈目前對台積電年度現金股利12元的估計作為基礎，以最新收盤價505元計算，現金殖利率不過2.3％，就算不考慮交易成本、匯率等耗損因素，仍比不上3％左右的美國10年期公債殖利率，如此一來，國際資金持續調節台積電、回流美國的可能性居高不下，不利台積電股價反攻。

大型研究機構台灣區研究部主管更認為，要是台積電跌破500元，不排除進一步衝擊台股信心，加權指數可能進一步向15,000點靠近。

相較於貼近市場人士的憂心忡忡，擅長基本面分析的外資券商名師多將台積電拉回，視為長線資金緩步布局的機會點。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，台積電身為最大權值股，因Fed升息引動，近期飽受國際資金提款巨大挑戰，然不能忽視台積電在尖端的3與2奈米製程持續有所突破，不僅產業地位穩健領先，現階段股價僅處在2022年推估每股純益16倍本益比位置，2021～2024年的每股純益年複合成長率更高達22％，不妨將現在視為逢低的買點。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）重申，電子終端需求下降、供應鏈的半導體庫存提高，加上晶圓代工產能逐漸增加，邏輯半導體產業2023年進入下行循環，不諱言台積電難以置身事外，但因為在成熟製程比重較低，又有高效能運算（HPC）商機推升，表現仍會優於整體產業。