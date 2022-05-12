台股跌破萬六 金管會：沒斷頭潮疑慮

台股近期震盪加劇，12日大跌389點，加權指數終場收1萬5,616點，失守「萬6」大關，金管會主動出面信心喊話。

金管會證期局副局長蔡麗玲12日表示，目前信用交易占比在大盤成交值低於7％，信用交易影響不若以往，且融資擔保維持率達159.43％、追繳金額0.42億元，「沒有斷頭潮的疑慮」。

美股重挫，市場擔心融資多殺多，即將引發斷頭賣壓。蔡麗玲表示，目前台股信用交易占大盤成交值都低於7％，5月11日占比為6.17％，融資融券影響性已不若以往。5月11日的融資擔保維持率為159.43％，要達到追繳門檻是130％，目前追繳金額為0.42億元，整體來看，擔保維持率仍穩健，沒有斷頭潮的疑慮。

證期局統計，今年以來至5月12日止，台股集中市場日均量為2,941億元，比去年日均量3,914億元減少。但去年是因為成交量大爆發所以較高，往年日均量是在800～2,000億元，台股動能仍相對持穩。至於外資占比，今年至4月底為止，外資持股占比達40.68％，去年同期占比約44.11％。

蔡麗玲也分析，台股跌幅相對其他股市小。2022年以來截至5月11日止，台股跌幅12.14％，表現仍優於美國那斯達克-27.36％、上海-15.96％、香港-15.27％、韓國-12.94％及道瓊工業-12.4％。

國安基金則評估，包括美國那指等主要指數重挫、美債殖利率飆漲及聯準會升息力道的不確定性、對經濟及股市衝擊的預期心理，和國內疫情正處於高峰期、外資因為美元走強等效應而撤出台股，衝擊台股大盤指數走勢；但目前國內股市的表現只是反應對這些不利因素的影響，以成交量而言，尚未出現不理性、失序的恐慌現象，因此國安基金尚未出手。

