台股又破底 融資再砍42億

收盤指數、融資餘額、融資維持率三創波段新低

台股12日收15,616點大跌2.43％，融資餘額減肥42.67億元、融資維持率（不含融券維持率）一口氣掉到147％以下，收盤指數、融資餘額、融資維持率三創波段新低。

投資專家認為，融資浮額清場，有助台股短線跌深反彈，但統一投顧董事長黎方國認為，目前融資減肥還不夠，融資斷頭浮額出清，只是落底三部曲中第一步。

台股融資12日單日再減42.67億元，融資餘額來到2,441.15億元，是2021年6月3日來新低；融資維持率也掉到146.66％，整戶維持率（加上融券維持率）為150.87％；個股股價大跌哀鴻遍野，上市近900檔可以資的個肌沖，融資維持率掉到130％以下就有143檔、占比近15％，融資維持率不及140％，更擴大至312檔、占比超過三分之一強。

目前融資維持率在120～130％多，不乏有許多重量級上市公司，包括千金股的大立光，高價股的富邦媒、南電、玉晶光、晶心科、威鋒電子、鮮活果汁-KY、牧德及惠特等，若股價再跌不休，融資斷頭壓力日益浮現。

投資專家指出，13日開盤前若投資人未補繳保證金，融資追繳、被迫斷頭或自行了斷的賣壓將傾巢而出，指數探底壓力大。國泰證期顧問處資深經理蔡明翰表示，台股收盤與季季負乘離已大，高達1,634點之大，可能寫下歷史最大負乘離點位，未來仍不排除短線有跌深反彈契機，融資浮額清洗有助短線反彈。

蔡明翰分析，俄烏戰火造成原物料價格飛漲、通膨加劇，只要戰火不平息，台股破底短線有跌深反彈機會，投資人可逢低搶原物料股、航運股及金融股等；未來只有戰火平息及利空消化完畢（即台股將戰爭造成經濟衰退的利空領先反應出來），台股才有落底的機會，何時可出現轉折點仍難以預測。

黎方國則強調，台股要落底要有三個訊號，一、殺融資，目前融資減肥幅度不如加權指數跌幅；二、量縮，目前仍有2,600多億元，估計要到1,800億元；三、利空鈍化。目前一個都沒出現，而這三個訊號會在二、三周陸續出現，當指數呈現「L」型或「U」型時，應有機會觸底。