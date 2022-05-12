賣盤殺很大 台股失守萬六 止穩看三大要素

美國消費者物價指數（CPI）數據高於預期，台股停損、棄息及斷頭三大賣壓傾巢而出，加權指數12日重挫389.57點、收15,616.68點，創近一年新低。兆豐投顧董事長李秀利、統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長陳奕光及康和證券總監廖繼弘四大法人認為，台股失守萬六關卡，且摜破前低15,734點，短線上恐回測2021年5月低點15,159點支撐。

三大法人12日賣超160.74億元，其中，外資賣超103.23億元，官股單日買超30.86億元。法人表示，權王台積電漲價說失效，股價大跌3.07％、以505元收盤，13日面臨500元關卡保衛戰。

李秀利指出，美國4月CPI高於預期，市場擔憂聯準會（Fed）加速緊縮力道，導致美股再度重挫，拖累台股再創波段新低15,616點，法人停損加上棄息賣壓，台股自2021年疫情以來漲幅全面修正，按0.382法則觀察，美股那指、費半指數分別是12,552點、2,985點，目前兩大指數都已跌破此一價位，台股的0.382落在14,762點，由美台股市連動的慣性來看，預期5月賣股（Sell in May）仍進行式。

黎方國分析，由台股三大止穩要素依序來看，一是殺融資，12日多殺多賣壓出籠，融資餘額大減42.67億元，融資維持率146％，但目前融資減肥幅度尚未超過大盤高點跌幅，預期融資餘額還要再減少。二是成交量縮至2,000億元以下。三是利空消息不跌。三大止穩要素皆未出現，建議投資人不要急著搶短，持高現金部位為宜。

陳奕光指出，程式交易停損賣壓，助跌台股加速趕底，空頭無差別式攻擊，造成權值股一片慘綠，台積電陷入500元保衛戰，由於樂觀景氣的看法，已被匯率（新台幣貶值）及利率（美國升息）雙率破壞，央行總裁楊金龍也示警，經濟成長率恐無法保4％，在諸多利空衝擊下，指數預期將以「以跌止跌」走勢，在行進中的觸底後回升。

廖繼弘則認為，電子股跌跌不休，原先強勢的金融及傳產股也開始補跌，金融指數12日重摔3.3％，富邦金再創波段低價63.3元，國泰金、開發金、中信金、元大金跌幅皆逾3％，航空雙雄長榮航、華航也下殺摜破季線，預期大盤走勢仍須視電子股何時能止穩而定。