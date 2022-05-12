外資看空群創 目標價砍至10元

面板大廠群創（3481）首季財報公布後，祭出減資加庫藏股措施，雖然激勵股價12日反彈，仍挽回不了外資看空決心，摩根大通證券將推測合理股價一口氣砍至票面價10元，美銀、摩根士丹利證券同步降至11元，直言股價下探趨勢尚未停歇。

儘管群創股價受到減資與決議實施庫藏股消息帶動，逆勢反彈，12日收13.7元，然離大波段低點12.85元不遠，考慮到外資大舉下修財務預期，破底危機尚未消除；美銀證券即強調，減資並不能消弭產業高度不確定性的負面展望。

摩根大通最新認為，群創產品組合較偏重在電視與顯示器面板，面板報價又處在下行趨勢中，毛利率的衰退速度比預期更快，導致股價過去三個月來下挫23％，表現遜於大盤同期間下跌13％與其他面板同業的下挫19％。

有鑑於群創毛利率走勢遜於產業表現，摩根大通認為，群創今年的股東權益報酬率（ROE）將是自2019年來首度轉負，進而壓抑評價，在LCD面板報價能見度轉佳之前，股價將會持續下探低點，且承受巨大壓力。

觀察外資圈對群創財務預期，2022年每股純益估計值多落在0.3～0.6元，最保守的外資研究機構則提出，群創LCD業務第二季起轉虧，且虧損狀態將延續到第四季，整體而言，全年獲利恐由2021年的每股大賺5.62元，變成2022年的每股淨損0.04元。

摩根士丹利證券指出，因群創未來幾季毛利率恐持續走低，現在逢低承接太過冒險，同時，根據過往經驗，對群創現金殖利率的支撐性持存疑態度，建議旗下客戶勿躁進。

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