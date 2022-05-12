外資提款金控、台積 敲進面板雙虎逾6萬張

台股今天破底重挫389點，收在15616點，電子、金融、航運成重災區，外資今天賣超新光金、元大金、中鋼，台積電也遭賣超，面板雙虎則受青睞，今年累計外資賣超台股規模達新台幣7858億元；投信今天大賣華航、長榮航，今年累計買超台股超過1313億元。

4月迄今外資累計賣超台積電達24.07萬張，3月迄今外資累計賣超達56.44萬張。

台股加權指數今天重挫389.57點，收在15616.68點，成交值新台幣2583.65億元，加計盤後2633.38億元，電子、金融、航運成為重災區。

三大法人自營商賣超59.98億元，投信買超2.25億元，外資及陸資賣超103.21億元，合計賣超160.94億元。

根據統計，投信已連21個交易日買超台股，2月7日農曆春節後開紅盤迄今，投信僅4天賣超台股，期間累計買超近1134億元，今年累計買超台股超過1313億元；相較之下，農曆春節開紅盤迄今，外資累計賣超台股近7482億元，今年累計外資賣超規模達7858億元。

觀察外資今天買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，群創、長榮航、友達、開發金成為外資今天青睞前4大標的，分別買超4.48萬張、2.07萬張、1.87萬張、1.76萬張。

至於新光金、元大金、中鋼、國泰永續高股息、華航、國泰智能電動車、台積電等，成為外資今天調節標的，分別賣超3.33萬張、2.11萬張、1.82萬張、1.72萬張、1.47萬張、1.27萬張、1.12萬張。

根據統計，外資已經連5個交易日賣超台積電累計達4.08萬張，4月迄今外資累計賣超台積電達24.07萬張，3月迄今外資累計賣超達56.44萬張。

相較之下，投信今天大賣華航、長榮航，分別賣超1.63萬張、1.13萬張，排名投信賣超前2大個股。

期貨法人指出，由於美國4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，顯示通膨數據居高不下，引發國際股市恐慌性殺盤，衝擊台股長黑失守萬六關卡並摜破前低15734點，加上KD技術指標低檔維持死亡交叉向下，台股大盤恐還有下修空間。

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