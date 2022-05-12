台股崩近800點還沒完? 專家曝最殘酷底部

受到美國科技股崩跌衝擊，台積電今（12）日收盤暴跌3%，電子股持續疲弱，金融、航運族群也同步重挫，終場台股狂殺389點（或2.43%），收在最低點 15616點，本周4個交易日已大跌792點。在加權指數摜破萬六大關後，大盤何時見底？分析師指出，台股一底比一底低，目前已是空頭市場初跌段，至少從年線（17400點）之後再跌8.5％，推算回檔到萬五，約去年5月17日盤中低點15159點，換言之，還要再跌個5、600點；至於止跌的兩大關鍵是台幣止貶和外資回頭加碼。

全球高通膨罩頂，美科技股再淪重災區，台股今日午盤過後融資停損、追繳或自斷賣壓湧現，電金傳全趴，加權指數終場慘跌389 點，收在15616 點，摜破前低，再創近1年新低，成交量2584億元。台股本周4個交易日已大跌792點。

觀察三大法人資金動向，外資賣超 103.21億元，連續 5 個交易日倒貨，自營商持續賣超 59.97 億元，投信仍逆勢買超 2.25 億元，為連21天加碼。三大法人累計賣超 160.93 億元。

權值王台積電跌幅3%以上，收在505元，為2020年12月下旬以來新低，明日面臨 500元保衛戰；日月光也大跌逾3%；聯發科和聯電跌幅1%、1.75%；大立光、鴻海跌0.9%。

傳產族群的金融、運輸和鋼鐵全面倒地，其中，富邦金重挫逾4%、國泰金下跌3.7%；長榮跌3.8%；航空雙雄狂殺逾9%；中鋼重摔近3%。

台股12日摜破萬六，這一波究竟殺完了沒，指數何時見底？工商時報報導，資深證券分析師杜金龍表示，從技術面來看，台股已跌破季線、年線，且季線及年線都向下彎，已達到空頭的三個條件，台股從18,619歷史高點以來，出現「一底比一底低」的現象，目前已是空頭市場初跌段。

他進一步分析，台股恐將再走一波修正波，以過去台股60年走入空頭，小幅修正波至少從年線（17,400點）之後再跌8.5％，以此推算，大盤至少要回檔到萬五，回測去年5月17日盤中低點15159點。至於未來止跌要看兩大關鍵，台幣匯率止貶及外資回頭加碼。

法人表示，台股信心潰散，跟基本面無太大關係，而是全球景氣不確定性造成系統性風險，建議投資人近期保守因應，未來一周所有上漲以反彈視之，逢反彈減碼持股水位，拉高現金比重，待大陸封控、俄烏戰事和升息效應利空逐漸鈍化，再回頭操作。

（中時新聞網 吳美觀）

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