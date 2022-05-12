外資賣超103億 專家：台股修正滿足近了

外資賣超103億 3大法人賣超台股160億元

外資等3大法人周四（5/12）合計賣超台股160.94億元，賣壓最大源頭，除外資調節不手軟外，自營商擴大殺盤摜壓的手法也不遑多讓，令人側目。

今日3大法人賣超的細項方面，外資與陸資係賣超103.21億元；投信法人仍持續站在多方，鴨子伐水默默作價，單日係買超2.26億元；自營商自行買賣部分係賣超19.89億元，避險部分係賣超40.09億元，合計賣超59.98億元。

（工商時報 數位編輯）

台股大跌389點 台積電收跌16元金融航空重挫

美4月CPI指數不如市場預期，市場憂慮升息加速，美股下挫，台股今天開低走弱，金融、航運成重災區，台積電等電子權值股跌幅加深，大盤一路摜破15800點和15700點整數關卡，終場收在最低點15616.68點，大跌389.57點。

美國公布4月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，市場擔憂美國聯準會（Fed）加速升息，美股4大指數收黑，台股今天開低震盪走弱，金融股成為重災區，航空雙雄長榮航、華航午盤過後跌幅加深，拖累航運股翻黑重挫，牽動大盤摜破15800點和15700點整數關卡。

午盤過後晶圓代工龍頭台積電跌幅擴大，代表中小型股的櫃買OTC指數加速探底，大盤跌點超過300點，跌破前波低點15734點，尾盤類股幾乎皆墨，終場台股大跌389.57點，收在15616.68點，是今天最低點，跌幅2.43%，成交值為新台幣2583.66億元。

其中電子股成交值約1230億元，占大盤單日成交值比重約47.6%，航運股成交值515億元，占比約20%。電子股今天大跌2.12%，金融股重挫3.34%。

根據統計，從3月21日迄今36個交易日期間，台股僅5個交易日成交值超過3000億元，且有11個交易日低於2500億元，呈現價跌量縮走勢。

晶圓代工龍頭台積電尾盤股價續跌，終場收在505元，下跌3.07%，跌16元，市值蒸發4149億元、跌破13.1兆元，聯發科翻黑收在820元，下跌1.09%，聯電收在47.8元，下跌1.75%，鴻海收102元，小跌0.97%。日月光投控收在93元，下挫3.33%，台達電收在218.5元，下跌2.24%。

ABF載板三雄今天走弱，欣興收在208.5元，下跌1.65%，南電收在381元，下跌2.56%，景碩收在164元，下跌2.38%。

航運股重挫超過4%，貨櫃三雄長榮收139元，下跌3.81%，萬海收在148.5元，下跌1.98%，陽明收121元，下挫2.42%；航空雙雄成重災區，長榮航收31.15元，大跌9.84%，華航收24.55元，大跌9.41%。

金控股跌深，其中富邦金收在63.3元，大跌4.38%，國泰金收在54.1元，大跌3.74%，中信金收在26.05元，下跌3.87%。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，上半年利空集結，包括俄羅斯與烏克蘭戰事拉長、美國聯準會（Fed）鷹派升息氣盛、COVID-19疫情升溫、中國升高封控導致科技產品需求下滑等，衝擊台股加權指數持續破底。

展望台股後市，沈建宏指出，短線來看，台股加權指數已修正至滿足點，股市下跌後台股本益比趨於合理，配合高股息殖利率保護、美國10年公債殖利率衝高破3%後漸降溫、外資期貨未平倉空單來到萬口以下等因素，短線台股仍有機會反彈，但反彈後在利空變數下，預期第2季台股指數將反覆測底。

中長期來看，沈建宏表示，經濟解封是必然趨勢，有利下半年景氣回神；市場情緒VIX恐慌指數回落，目前已接近最壞情況；在企業營運，中國堅持清零，預估全面復工最快也要5月中下旬以後，但利空一次出盡，有利技術面打出堅強底部。

(中央社)

《盤後解析》全軍皆墨再破底 黑天鵝群聚中

美股收跌，台股航運、金融領跌，加上台積電(2330)尾盤跌幅擴大，指數開低走低，終場以15616.68點作收，下跌389.57點，跌幅2.43％，成交金額2583.66億元，指數再創波段新低。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，美國物價成長雖放緩，但跌幅不如預期，且除了能源價格下跌幅度大外，其餘跌幅仍不明顯，顯示通膨壓力仍存在。現在要判斷通膨觸頂為時尚早，預期下月聯準會升息趨勢仍將持續。

中央銀行總裁楊金龍也示警，地緣政治局勢緊張、國際原物料價格飆漲、變種病毒引發疫情反覆及氣候變遷加劇等四大風險，均可能促使全球高通膨現象更持久，美、英等主要經濟體恐加速緊縮貨幣政策，均將衝擊全球經濟活動與擴大金融市場波動，增添全球景氣下行風險，台灣下半年經濟成長有下修可能。

美元近期持續維持強勢，亞幣走弱，創近期新低，台幣也出現回貶，在台幣表現弱勢下，不利資金行情推升。

此外，外資期貨未平倉空單略減，但現貨市場近期持續維持賣超，本土投信在集中市場持續買超，政府基金近期趁股價回檔出現加碼，從法人態度目前呈現土洋對作，由於外資仍主導盤面發展，預期外資持續賣超下，指數不容易有較大反彈。

簡伯儀認為，目前融資餘額在指數下跌過程中持續減少，融券整體維持增加，籌碼面偏向多方，雖然指數在籌碼面轉佳下，但整體資金、法人未明顯偏多，即便指數有機會跌深反彈，操作上仍不宜過度追價。

（時報資訊 莊丙農）