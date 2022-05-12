台積現505暗號 甜蜜點或破底?兩專家分析

台股殺尾盤，台積電重挫逾3%，又見505元低點，對權王再陷500元保衛戰，永誠國際投顧分析師韋國慶指出，台積電4月營收雖以1725.61億元創高，但卻是拜4月台幣重貶所賜，若始終無法重返5日線526元，短彈也應以一日行情視之；萬寶投顧投資總監蔡明彰則指，台積電回測500元大關，下探494元的壓力大增。

台股今（12）日哀鴻遍野，電金傳全倒，台積電股價創近1年半新低，市值下滑至13.09兆元，加權指數終場也暴跌389.57點，不僅摜破前低，也以15616.68點續創近1年新低。

由於大盤距離5日線超過600點，差距愈來愈遠，韋國慶表示，接下來先看美股走勢，若這2天未重挫，不排除台股有反彈契機，但要留心中期走空的趨勢仍持續。

他還以巴菲特指標觀察，相較在網路泡沫、金融海嘯時行情高點約160點上下，這次大盤萬八時指標竟達260點，甚至跌到萬六仍有230點，顯示下檔修正空間仍大，不論目前短線反不反彈，從月K棒角度來看，只要無法站回16250點之上，難扭轉中期走空趨勢。

他指出，去年8月和10月的月K棒低點都在16250點附近，是多頭最後防線，一旦有效跌破，也代表台股正式進入中期修正。

同時，美國Fed（聯準會）預定6月開始縮表，對未來股市將是最大傷害，尤其從月K棒來看，台股4月的月K棒摜破年線，是過去2年多來首見，照歷史經驗觀察，後續將邁入至少半年的修正期。

至於台積電4月營收雖以1725.61億元創高，但他認為，並非營收大好，而是因4月台幣重貶，造成以台幣計價的營收變相膨脹所致，若無法重返5日線526元，即使反彈也應以一日行情視之，不可過度期待。

蔡明彰則重申，台積電首季配息2.75元，符合預期，推算全年股息11元，殖利率偏低，目前僅2%出頭，最好能將季配息調高至3元，全年12元，才能讓合理價位回到600元，而這也是台積電護盤的終極手段。

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（ 旺得富理財網 李宗莉 ）