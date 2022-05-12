大咖、散戶大逃殺 台股跳水重挫389點

台股爆瘋狂大逃殺 收盤重挫389點 台積電慘摔16元

美國公布4月CPI（消費者物價指數）年增8.3%，通膨升高美股大幅下挫，道瓊工業指數下跌326點；另外，香港再度鎮壓異議人士引起中美兩國緊張，與美國務院官網突刪「台灣是中國一部分」、「不支持台灣獨立」等文字，引發北京政府強烈反應等利空變數罩頂，拖累台股周四（5/12）開低殺低，終場大跌389.57點收在15,616.68點，跌幅2.43%，成交2583.66億元，失守萬六關卡。

電子、金融、航運、塑化、鋼鐵等重量級權值股表現弱勢，多方精神指標股台積電又大跌，短線再度面臨500元大關保衛戰，而航空雙雄之華航、長榮航跌幅超過9%，係盤勢開低之後，在盤面無主流出面力撐人氣下，一路向下盤軟尋求支撐，低檔卻見撐無撐主因。

業內人士指出，受制法人、主力群等市場大咖大逃殺，與散戶群不耐久盤殺出持股下，台股短期底部區或仍暫勿預設立場。

法人表示，台股近期受到國際情勢動盪影響，走勢疲憊，近期台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，影響市場投資情緒，短中期均線仍持續下彎，外資資金外流壓力未除，美股4大指數挫跌，台股持續重挫。

道瓊工業指數下跌326.63點或1.02%，以31834.11點作收。標準普爾指數下滑65.87點或1.65%，收在3935.18點。科技股那斯達克指數挫跌373.44點或3.18%，收11364.23點。費城半導體指數下挫88.19點或3.04%，收2811.94點。

（中時新聞網 邱怡萱；工商時報 數位編輯）