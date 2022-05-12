8檔高價電子股 醞釀跌深反彈

美國4月消費者物價指數（CPI）年增8.3％，高於市場預期的8.1％，美國聯準會（Fed）可能更趨鷹派升息，美股四大指數全面重摔，台股今（12）日僅電器電纜類股指數力守，其他全倒，其中人氣指標航運類股跌幅逾3％，大盤失守15,700點關卡。

群益投顧表示，航運股公布財報後有可能進入整理，資金相對有機會轉移到電子股，不少業績股已領先反彈至月線，指數區間15,700～16,200點；外資昨（11）日狂賣航運股，長榮航（2618）1.86萬張、長榮（2603）9,674張、陽明（2609）6,960張、華航（2610）9,035張、裕民（2606）3,799張、慧洋-KY（2637）3,497張等，今日恐也難逃外資甩轎。

投資專家指出，護國神山台積電（2330）能否守穩520元價位，且不致跌破500元很關鍵，其他電子股包括聯發科（2454）與廣達（2382）、微星（2377）、技嘉（2376）、華碩（2357）等有高現金殖利率保護，下檔有撐；醞釀反彈的跌深高價股有世芯（3661）、AES（6781）、矽力（6415）、亞德客（1560）、儒鴻（1476）、瑞鼎（3592）、嘉澤（3533）、創意（3443）等。

升息循環啟動，傳產股短期仍優於科技股，傳產以航運、金融為主；航運方面，長榮（2603）今年每股估賺65元，坐擁獲利高、殖利率高、本益比低等兩高一低優勢，短線先看144元，若帶量站上，可望維持強勢。金融股部分，金控雙雄國泰金（2882）股利決配3.5元、富邦金（2881）4.8元起跳，惟近期受Fed升息幅度不如預期影響，股價走勢疲軟，先清洗籌碼、才有機會先蹲後跳；公股行庫則以合庫金（5880）、兆豐金（2886）、台企銀（2834）相對穩健。

（旺得富理財網 黃順德）