5月12日一分鐘強弱勢股

5月12日一分鐘強勢股

公司

漲幅（％）

強勢原因

來頡（6799）

10.07

網通產品需求強勁，首季延續高成長，掛牌首日蜜月行情發威

兆勁（2444）

10

4月營收1.58億元，月減14％，惟股價仍挾低價優勢逆勢攻漲停

華景電（6788）

9.95

董事會決議12日起買回庫藏股，股價信心面受激勵、攻上漲停板

杏一（4175）

9.94

韓製唾液快篩12日開賣，藥局再添營運動能、業績蓄勢待發

泰茂（2230）

9.94

油價高漲，汽車節能商品吸睛，綠能加速器取得多項國際認證

愛普*（6531）

9.9

台積電傳漲聲，矽智財（IP）廠大發利市，亮燈漲停、突破月線

致新（8081）

9.83

Q1 EPS 8.02元，創歷史新高，Q2商用NB／PC、伺服器需求將續旺

港建（3093）

9.17

4月營收3.19億元，月、年增幅度均為雙位數，股價突破百元大關

旺矽（6223）

6.84

Q1獲利3.06億元、EPS 3.25元，年增逾一倍，股價12日帶量突破季線

信立（4303）

4.8

轉機題材性強，Q1 EPS 1.03元，較去年同期大增近七倍，股價連三紅

製表：鄭郁平

5月12日一分鐘弱勢股

公司

跌幅（％）

弱勢原因

鳳凰（5706）

10

台股重挫，解封受惠股落後補跌，長黑K一舉摜破5日、月季線

宇智（6470）

9.92

Q1獲利3,938.3萬元，季減3.9％，毛利率、營益率也均出現季、年減

聚鼎（6224）

9.91

基本面拖累，首季EPS 0.93元，年減逾45％，4月營收也月減近兩成

山富（2743）

9.88

解封題材股出現補跌走勢，股價下殺跌停、回測月線支撐

威潤（6465）

9.86

4月營收轉骨，惟連兩日漲停後遇季線反壓，苦吞爆量長黑

易通展（6241）

9.85

董事會決議私募普通股不超過1,500萬股，股價連三黑、回測季線

長榮航（2618）

9.84

4月營收雙增，仍難敵投信連兩日倒貨1.36萬張，下殺跌破季線

前鼎（4908）

9.83

首季EPS 0.95元，劣於去年同期，4月營收6,834.1萬元，月減22.4％

明基醫（4116）

9.73

股價9日留長上影線後，苦吞連四黑，5日線下彎支撐轉壓力

中探針（6217）

9.7

早盤破季線後賣壓大舉出籠，投信轉賣152張，股價創兩個月新低

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平