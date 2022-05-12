5月12日一分鐘強弱勢股
5月12日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅（％）
|
強勢原因
|
來頡（6799）
|
10.07
|
網通產品需求強勁，首季延續高成長，掛牌首日蜜月行情發威
|
兆勁（2444）
|
10
|
4月營收1.58億元，月減14％，惟股價仍挾低價優勢逆勢攻漲停
|
華景電（6788）
|
9.95
|
董事會決議12日起買回庫藏股，股價信心面受激勵、攻上漲停板
|
杏一（4175）
|
9.94
|
韓製唾液快篩12日開賣，藥局再添營運動能、業績蓄勢待發
|
泰茂（2230）
|
9.94
|
油價高漲，汽車節能商品吸睛，綠能加速器取得多項國際認證
|
愛普*（6531）
|
9.9
|
台積電傳漲聲，矽智財（IP）廠大發利市，亮燈漲停、突破月線
|
致新（8081）
|
9.83
|
Q1 EPS 8.02元，創歷史新高，Q2商用NB／PC、伺服器需求將續旺
|
港建（3093）
|
9.17
|
4月營收3.19億元，月、年增幅度均為雙位數，股價突破百元大關
|
旺矽（6223）
|
6.84
|
Q1獲利3.06億元、EPS 3.25元，年增逾一倍，股價12日帶量突破季線
|
信立（4303）
|
4.8
|
轉機題材性強，Q1 EPS 1.03元，較去年同期大增近七倍，股價連三紅
製表：鄭郁平
5月12日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅（％）
|
弱勢原因
|
鳳凰（5706）
|
10
|
台股重挫，解封受惠股落後補跌，長黑K一舉摜破5日、月季線
|
宇智（6470）
|
9.92
|
Q1獲利3,938.3萬元，季減3.9％，毛利率、營益率也均出現季、年減
|
聚鼎（6224）
|
9.91
|
基本面拖累，首季EPS 0.93元，年減逾45％，4月營收也月減近兩成
|
山富（2743）
|
9.88
|
解封題材股出現補跌走勢，股價下殺跌停、回測月線支撐
|
威潤（6465）
|
9.86
|
4月營收轉骨，惟連兩日漲停後遇季線反壓，苦吞爆量長黑
|
易通展（6241）
|
9.85
|
董事會決議私募普通股不超過1,500萬股，股價連三黑、回測季線
|
長榮航（2618）
|
9.84
|
4月營收雙增，仍難敵投信連兩日倒貨1.36萬張，下殺跌破季線
|
前鼎（4908）
|
9.83
|
首季EPS 0.95元，劣於去年同期，4月營收6,834.1萬元，月減22.4％
|
明基醫（4116）
|
9.73
|
股價9日留長上影線後，苦吞連四黑，5日線下彎支撐轉壓力
|
中探針（6217）
|
9.7
|
早盤破季線後賣壓大舉出籠，投信轉賣152張，股價創兩個月新低
製表：鄭郁平
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!