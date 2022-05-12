台股崩389點 貨櫃三雄、權王疲 11檔逆天

台股今（12日）加權股價指數收盤報15,616.68點，跌389.57點，跌幅2.43％，成交量為2,583.65億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計兆勁、倫飛、隆中、勝昱等11檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以電纜類股漲幅最大，上漲0.25％，造紙、航運、生技類股跌幅明顯，下跌5.02％、4.11％、3.66％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達4％的有11檔，前10名中有5檔觸及漲停，依序為兆勁（2444）、倫飛（2364）、愛普*（6531）、千興（2025）、致新（8081），其餘為來頡（6799）、正峰（1538）、三洋實業（1472）、時碩工業（4566）、川湖（2059）。

上市股今跌幅超過8.4％的有12檔，前10名有觸及跌停的鳳凰（5706）、晟鈦（3229）、英利-KY（2239）、聚鼎（6224），等4檔。其餘為美德醫療-DR（9103）、長榮航（2618）、圓剛（2417）、華航（2610）、利勤（4426）、旭隼（6409）。

上市成交量前10名個股依序為長榮航（2618）、華航（2610）、華新（1605）、群創（3481）、長榮（2603）、開發金（2883）、新光金（2888）、聯電（2303）、中信金（2891）、台新金（2887）。

上櫃有10檔6％以上漲幅，漲幅前6名觸及漲停，有隆中（6542）、勝昱（4304）、華景電（6788）、杏一（4175）、泰茂（2230）、飛寶企業（4413），其餘為港建（3093）、旺矽（6223）、樂威科-KY（4154）、宏易創新（4530）。

今日上櫃有13檔股票有9.7％以上跌幅，跌幅前10名有商之器（8409）、哲固（3434）、立康（6242）、宇智（6470）、智基（6294）、慶騰（4534）、山富（2743）、威潤（6465），共8檔觸及跌停。其餘為易通展（6241）、前鼎（4908）。

上櫃成交量前10名個股依序為亞矽（6113）、達邦蛋白（6578）、台半（5425）、榮剛（5009）、元太（8069）、創惟（6104）、宇智（6470、台星科（3265）、精剛（1584）、建錩（5014）。

延伸閱讀

5/12盤中熱門焦點股

5/12上、市櫃企業新聞快報

8檔高價電子股 醞釀跌深反彈

金融股殺慘有除權息行情?他點3檔這樣說