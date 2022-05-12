來頡掛牌現蜜月行情 盤中大漲逾14％

電源管理IC廠來頡（6799）12日以每股139元掛牌上市，盤中一度大漲至161元，漲幅超過14％，展現甫掛牌的蜜月行情。法人看好，來頡後續營運可望持續搭上美系網通大廠的WiFi更新需求，帶動來頡電源管理IC出貨續旺，2022年營運有望再度衝向新高。

來頡公告2022年第一季合併營收為3.19億元，較2021年同期成長36.47％；稅後淨利8,715萬元、年增64.67％，每股淨利2.37元。法人指出，來頡營運規模日益成長，產品已獲國際網通大廠納入參考設計方案，伴隨終端應用產業趨勢發展明確，來頡業績可望隨此趨勢持續成長。

據了解，來頡產品主要應用領域包括WiFi網路通訊及USB Type-C等資通訊類產品，以及SSD固態硬碟等3C消費性產品。新世代WiFi規格之連線速度高、低延遲等優點，使Wi-Fi網路通訊產品產生產品汰換朝，相關終端應用市場需求大幅增加，讓來頡科技近三年的營收及獲利的成長均有亮眼的表現。

事實上，目前美國政府已於去年底通過「寬頻大基建計畫」，將斥資650億美元推動光纖寬頻、5G無限固網等領域進行部屬，以擴大美國本土的寬頻網路覆蓋率，而由於5G網路於室內穿透力不足，須另外透過WiFi設備支援室內的網路連線，故隨著美國基建計畫佈建，WiFi網路通訊產品的市場需求也將增加。