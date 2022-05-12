5/12盤中熱門焦點股

今（5/12）日盤中熱門焦點股摘要，僅供參考：

（1）致新首季每股賺8.02元 市場按讚

電源管理IC廠致新（8081）昨在法說會公布第一季財報，單季歸屬母公司淨利6.88億元，再度改寫單季新高，每股淨利8.02元，創歷史新高，令人驚艷；加上每股含現金股息16元，使該股的股價在前波修正過頭，並於200元附近架構短底後，近期一步一腳印向上修正合理股價。

該股周四（5/12）無畏盤勢開低殺低，盤中一度大跌逾130點，仍逆勢開高走高，迄上午10：06的市價暫報221.5元，大漲8.85%，表現不錯。

致新總經理吳錦川指出，消費性需求在第二季雖持續疲軟，但商用PC、伺服器需求仍可望持續成長，因此看好第二季營運仍有望持續攀升，且若屏除中國上海封城，致新營運可望成長更加強勁。

法人看好，致新第二季合併營收最高有機會挑戰季成長高個位數水準，有望持續改寫單季歷史新高。

致新11日召開法說會並公告第一季財報，單季合併營收為25.40億元、季增8.8％，相較2021年同期明顯成長16.3％，毛利率49％、季減2個百分點，主要受到先前晶圓代工廠漲價影響，歸屬母公司淨利季增18.2％至6.88億元，與2021年同期相比大幅成長72.3％。其中，合併營收及歸屬母公司淨利都同步寫下單季新高水準。

對於第二季營運展望，吳錦川指出，中國上海的封控對於供應鏈物流確實有些許影響，但終端需求並沒有改變，只要解除封控後，出貨就有望開始回溫。

觀察市場終端產品狀況，雖然消費性電子持續疲弱，其中電視表現甚至比智慧手機還更差，不過商用PC、伺服器等產品線需求仍可望持續成長，且後續幾年成長動能可望持續攀升。

致新公告4月合併營收為8.95億元、年增16.4％，寫下單月歷史次高，累計2022年前四月合併營收達34.36億元、年成長16.3％，創歷史同期新高。法人預估，致新第二季合併營收相比第一季可望持平或季成長6.3％，有機會再度挑戰單季新高。

對於目前晶圓代工產能狀況，吳錦川說，目前有傳出2023年開始二線及三線廠商產能可能將鬆動，原因來自於全球IC設計大廠爭取到更多12吋產能，因此將逐步釋放出8吋產能，不過預期8吋晶圓短期內仍將相當吃緊。

吳錦川指出，公司希望產能越早鬆動越好，因為致新並不是靠調漲價格獲利，且爭取到更多產能，代表公司營收相對會持續成長。（工商時報 蘇嘉維；工商時報 數位編輯）

（2）慧洋前含息5.5元 逢低吸買氣

慧洋-KY（2637）結算今年前4月的稅前淨利逾40億，每股稅前盈餘5.43元，加上每股含現金股息5.5元高水準，在基本面獲法人認同下，周四開高，一度重返百元之上。不過，前波在100元~109元間套牢大批浮額，追高宜存風險意識，唯就中期投資與散裝船舶基本面觀察，波段值持續追蹤。迄上午10：10的市價暫報97.3元，由紅翻黑，下挫0.71%。

受到疫情、戰爭影響，加劇散裝航運船舶供不應求情況，慧洋-KY自結4月合併營收獲利雙創歷史新高，單月稅前盈餘13.86億元，每股稅前盈餘1.86元

累計前四月稅前淨利40.56億元、年增179％，每股稅前淨利5.43元，再創同期新高。公司現有140艘船舶，平均船齡七年，穩坐業界散裝航運龍頭寶座。

在這波全球搶糧、搶肥料大戰賺到一波大行情；預估大陸五一、日本黃金周後，運價指數將反彈走高，今年換約價漲幅上看逾三成。(工商時報 邱莉玲；工商時報 數位編輯)

（3）盤中熱門焦點股：

1.南寶(4766)：Q1每股純益6.18元，創歷史次高，加上股價超跌，今早直接跳空漲停。

2.茂達(6138)：Q1每股盈餘達4.27元，股價開高重回200元，漲逾4.5%。

3.致新(8081)：Q1 EPS達8.02元，刷新歷史新高，看好Q2商用NB/PC、伺服器需求續強，股價漲逾8%。

4.群創(3481)：現金減資9.5%，每股配息1.05元，合計配現金2元，且祭出庫藏股，股價開高漲逾3%。

5.旺矽(6223)：Q1獲利衝高，每股淨利3.25元，開高後一度強攻漲停，重回百元之上。

6.華新(1605)：外資終結連5日賣超，13日股東會聚焦轉投資，盤初放量漲逾4%。

7.兆勁(2444)：4月營收年增52.36%，強攻漲停。

8.華晶科(3059)：Q1每股盈餘0.46元，股價跌深，開低後翻紅續揚逾3%。

9.大成鋼(2027)：昨獲外資回補買超616張，盤初股價續彈約0.5%，站上5日線。

10.堤維西(1522)：4月營收年增19.13%、前4月年增17.1%，投信連兩日擴大買超，盤初股價逆漲逾2%，守穩20關上。

11.英利-KY(2239)：首季每股損失0.53元，較去年同期轉盈為虧，股價開低後，一度急挫跌停。

12.興勤(2428)：首季EPS 3.1元，位於被動元件類股前段班，股價走揚逾1.5%，穩在130元。

13.臻鼎-KY(4958)：首季EPS 1.98元登同期新高，無懼法人調節，開盤後上漲近3%。

14.兆利(3548)：財報傳佳音，Q1純益年增1.6倍改寫歷史紀錄，反攻力道持續，將戰65元上方壓力區。

15.儒鴻(1476)：法說利多效應持續，外資周三買超逾千張，早盤一度再度創波段高點，但反壓也隨即增強。

16.潤隆(1808)：外資連買超3日，成為股價最強守護者，今早繼續逆揚，再創波段高點。

17.中航(2612)：運價持高，BDI指數觸近5個月高點，股價一度漲2%。

18.長榮(2603)：第一季每股盈餘19.16元，再創新高，4月營收年增102.52%續旺，股價逆勢開小漲。

19.中菲行(5609)：Q1獲利創單季次高，EPS 4.54元，股價續漲。

20.啟碁(6285)：下半年營運看旺，並認為缺料問題轉折點最快明年上半年浮現，股價開低翻紅漲1%。

21.台星科(3265)：4月營收年增46.58%，股價開低走高來到高檔在48元之上。

22.利奇(1517)：自行車業帶旺Q1，EPS為0.7元創歷史同期新高，股價強漲逾6%，拿回5日線、觸及10日線。

23.網家(8044)：今起祭庫藏股，推升早盤漲逾2%。

24.中天(4128)：Q1獲利逾8億元、EPS達1.74元，早盤漲逾3%。

25.泰茂(2230)：外資持續買超，今早吸引買盤進駐，一度亮燈漲停。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）第三代半導體商機夯 嘉晶、漢磊值追蹤

小尺寸晶圓代工廠漢磊（3707）及磊晶矽晶圓廠嘉晶（3016）布局第三代半導體材料見成果，周四吸引買盤逢低布局。目前看起來，漢磊似在百元附近架構短底，嘉晶則在90元左右，因此若遇盤勢急殺，而該兩股又未跌破前低，則波段行情值持續追蹤。。

漢磊與嘉晶公告第一季財報，營收及獲利同創歷史新高，訂單能見度已看到年底，預期今年營運可望逐季創高。漢磊及嘉晶布局氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）等第三類寬能隙（WBG）半導體市場有成，受惠於兩岸訂單持續湧入，產能已排滿到明年上半年。

嘉晶在磊晶矽晶圓全產全銷及價格再度調漲帶動下，第一季合併營收季增9.4％達14.73億元，較去年同期成長32.1％並創下歷史新高，毛利率季增3.3個百分點達19.2％，較去年同期提升9.0個百分點，營業利益季增51.1％達2.14億元，較去年同期成長逾2.7倍，歸屬母公司稅後淨利季增60.2％達1.83億元，較去年同期成長逾三倍，再創季度獲利新高紀錄，每股淨利0.64元。

漢磊受惠於IDM廠擴大下單包產能及價格順利調漲，第一季合併營收季增7.1％達21.07億元，較去年同期成長29.8％，續創歷史新高，平均毛利率季增4.0個百分點達21.4％，較去年同期提升13.2個百分點，營業利益季增50.0％達3.13億元，較去年同期增加逾18.5倍，歸屬母公司稅後淨利季增62.4％達2.16億元，與去年同期虧損相較已由虧轉盈，季度獲利創歷史新高且已達去年全年獲利的九成，每股淨利0.65元。

雖然美國升息及全球通膨、中國疫情封城等外在變數造成消費性電子銷售疲弱，但包括車用電子及電動車、工業自動化、5G基礎建設及物聯網、人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）等應用維持強勁，漢磊及嘉晶訂單能見度直透年底，第二季營運維持樂觀展望，4月營收同步改寫歷史新高。

漢磊公告4月合併營收月增0.4％達7.38億元，較去年同期成長29.8％，累計前四個月合併營收28.45億元，較去年同期成長29.8％。嘉晶公告4月合併營收月增0.7％達5.06億元，較去年同期成長28.0％，累計前四個月合併營收19.79億元，較去年同期成長31.0％。

此外，包括手機快充、電動車、5G基地台等新應用開始大量導入GaN或SiC功率半導體，漢磊及嘉晶拉高資本支出積極擴產。

由於中國電動車的車用充電板及充電樁、太陽能逆變器等開始導入SiC元件，快充及射頻應用積極納入GaN方案，漢磊及嘉晶的GaN及SiC晶圓代工加磊晶方案訂單應接不暇，產能已全線滿載到明年上半年，將為營收及獲利增添強勁成長動能。（工商時報 涂志豪；工商時報 數位編輯）

（5）底部浮上檯面 興勤震盪趨堅

保護元件廠興勤(2428)在今年首季EPS，強過去年3、4兩季。公司公告的111年第一季累計營收17億9995.9萬元，營業毛利7億706.3萬元，營業利益4億2489.7萬元，稅前淨利5億2109.6萬元，本期淨利3億9931.2萬元，歸屬於母公司業主淨利3億9697.8萬元，基本每股盈餘3.10元。

此外，興勤4月營收6.36億元，月增11.81%，年增1.11%，優於公司及市場預期；加上訂單能見度明朗，及首季獲利佳的好心情，牽引短線股價連續反彈。周四無畏大盤一度大跌百跌，仍開高震盪趨堅，迄上午10：20的市價暫報131.5元，上漲1.54%，表現不錯。

興勤日前應券商邀請參加法說會，總經理何益盛表示，興勤雖然沒有受到封城影響，產線正常生產，但是客戶受到影響，上海有的停工一個月，蘇州也有客戶停到一周。何益盛強調，只要IC不缺、疫情不再攪局，還是看好未來5G、車用、伺服器、智能家電等領域的交貨動能，而目前訂單的能見度可以看到8月。

儘管變數仍多，但是興勤對終端需求的看法並未轉空，除了訂單能見度可以看到8月之外，電動車因缺料，導致需求往後遞延，加上封城積壓的訂單，只是需求遞延而已，訂單沒有看到太大變化。（工商時報 李淑惠；工商時報 數位編輯）

（6）基本面作後盾 胡連臉色佳

美系電動車大廠上海廠區復工，為胡連(6279)5月營收挹注動能，雖然上海及昆山全面復工，但仍有部分大城市因疫情未止封城，胡連表示，第2季營運可望比去年同期好，但能否優於第1季仍待觀察，只是亞系外資最新報告維持胡連「買進」評等，刺激該股連續兩個交易日穩步反彈，盤中迄上午10：26雖僅暫報小漲0.94%，但與大盤仍重挫約百點比較，表現仍可圈可點，也顯示逢低被有心人照拂值追蹤。

大陸上海及昆山因疫情趨緩全面復工，美系電動車大廠上海廠區也加速復工，胡連近期接獲美系電動車大廠急單，數量較上月倍增，為胡連5月營收增添動能。

由於大陸廠區生產正常，胡連4月交貨亦未受到華東地區封城太多影響，4月合併營收4.52億元，年增12.98%，累計1到4月合併營收為17.82億元，年成長14.47%。

胡連表示，近期工廠生產一切正常，客戶也逐步復工中，唯受大陸當地疫情未止，仍有部分地區封城，致使物流交貨不順暢，預估第2季營運可望比去年同期好，但能否優於第1季仍待觀察。

胡連第1季合併營收為13.3億元，年增15.04%，營業毛利為4.25億元，年減6.46%，合併毛利率為32.01%，年減7.36個百分點，稅後盈餘為2.06億元，年減7.9%，每股盈餘為2.07元；亞系外資最新報告指出，由於台灣新工廠提前啟動，銅成本增加和額外採購費用，大陸供應鏈可能持續中斷，2022年/2023年EPS下調25%/15%，維持胡連「買進」評等，但目標價由170元下調至135元。（時報資訊 張漢綺）

（7）Q1寫三高 南寶剽悍

終端需求強勁，庫存回補，加上價格調整效益逐漸反映，南寶(4766)首季營收、獲利、每股盈餘同步創下單季新高，每股盈餘6.18元，更是創上市以來新高，今日無畏台股重挫，晨盤一度衝至漲停板136.5元，雖未能鎖住，但漲幅仍在8%以上。

南寶第一季營收49.48億元，年增15.3%，創下單季營收新高，在獲利方面，南寶第一季歸屬母公司淨利7.46億元，年增148.7%，每股盈餘為6.18元，創上市以來新高。

展望2022年，南寶樂觀看待今年營收成長動能。尤其在鞋材接著劑業務方面成長特別強勁，訂單能見度相當高，預期今年鞋材業務將無淡旺季之分，一整年可能皆處於旺季。其他消費產品用膠、工業用膠、塗料與建材業務，隨著全球消費市場景氣及經濟活動持續擴張，展望也偏樂觀。

在毛利率方面，由於漲價效應遞延反映，今年產品價格可望緩步提升，然今年原物料價格波動幅度大，總體與外部不確定因素高，南寶同時將持續密切關注原物料成本波動，及時與客戶溝通成本壓力並調整價格以穩定獲利表現。

2022年第一季毛利率為22.2%，雖然原物料價格仍持續維持在高檔，但南寶持續與客戶溝通並調整產品價格，第一季毛利率較去年第四季回升2.2個百分點，但相較去年同期仍減少4.2個百分點。本季營業費用方面控制得宜，營業費用率為15.7%，較去年同期下降1.9個百分點。歸屬母公司淨利為新台幣7.46億元，年增148.7%，每股盈餘為新台幣6.18元，年增148.2%，受惠於轉投資大連化工的股利貢獻。（時報資訊 郭鴻慧）

（8）Q1獲利飆新高 旺矽亮燈歡慶

探針卡及LED設備廠旺矽(6223)董事會通過2022年首季財報，受惠併購效益使營收持穩高檔，配合產品組合改善及新台幣貶值助攻，業內外皆美帶動稅後淨利躍增至3.06億元、刷新歷史新高，每股盈餘（EPS）3.25元，亦為2010年第三季以來近11年半高點。

旺矽股價去年8月初觸及173元新高後一路震盪拉回，4月底下探86.5元的近22月低點後止跌回穩。今（12）日開高3.21％後在買盤敲進下放量直攻漲停價102.5元，表現優於大盤。三大法人本周迄今合計賣超179張，但近2日反手回補達351張。

旺矽2021年9月透過全資子公司美國旺矽（MPI America），斥資1020萬美元（約新台幣2.84億元）收購美國高性能工程測試探針卡廠Celadon Systems，預期有助提升公司工程用探針卡及設備競爭優勢、拓展整體市場營業規模等目標，去年第四季營運動能已見顯著提升。

旺矽2022年首季合併營收17.2億元，雖季減7.78％、仍年增達20.78％，改寫歷史次高。毛利率「雙升」至45.68％，登近5季高點。營業利益2.93億元，季增達22.73％、年增達95.2％，改寫歷史次高，使營益率「雙升」至17.04％、為近7季高點。

同時，旺矽受惠新台幣貶值帶來的匯兌收益，首季業外收益達0.73億元，季增達2.42倍、年增達近4.34倍，業內外皆美使歸屬母公司稅後淨利達3.06億元，季增達38.5％、年增達1.21倍，刷新歷史新高，每股盈餘3.25元，亦創近11年半高點。

在併購效益挹注下，旺矽2022年4月自結合併營收6.38億元，較3月6.15億元成長3.85％、較去年同期4.87億元成長達30.97％，改寫歷史次高。累計前4月合併營收23.58億元，較去年同期19.11億元成長達23.39％，續創同期新高。（時報資訊 林資傑）

（9）Q1獲利創新高 利奇早盤大漲

利奇（1517）第一季獲利創新高，早盤價量齊揚、一度暴衝逾9%，股價最高來到22元，目前成交量已衝破1,500張！

利奇第一季合併營收12.22億元，年增逾21％；稅後淨利1.57億元，年增約49％，每股EPS達0.7元，創下歷史同期新高。

利奇表示，受到4月份大陸昆山廠封城近一個月影響，利奇Q2將全力趕單，希望彌補4月營收減少逾15％的損失。不過，利奇目前在手訂單能見度佳，加上毛利率提高及費用控制得宜，對今年整體營運展望仍有信心。（工商時報 曾麗芳）

（10）來頡掛牌現蜜月行情 盤中大漲逾14％

電源管理IC廠來頡（6799）12日以每股139元掛牌上市，盤中一度大漲至161元，漲幅超過14％，展現甫掛牌的蜜月行情。法人看好，來頡後續營運可望持續搭上美系網通大廠的WiFi更新需求，帶動來頡電源管理IC出貨續旺，2022年營運有望再度衝向新高。

來頡公告2022年第一季合併營收為3.19億元，較2021年同期成長36.47％；稅後淨利8,715萬元、年增64.67％，每股淨利2.37元。法人指出，來頡營運規模日益成長，產品已獲國際網通大廠納入參考設計方案，伴隨終端應用產業趨勢發展明確，來頡業績可望隨此趨勢持續成長。

據了解，來頡產品主要應用領域包括WiFi網路通訊及USB Type-C等資通訊類產品，以及SSD固態硬碟等3C消費性產品。新世代WiFi規格之連線速度高、低延遲等優點，使Wi-Fi網路通訊產品產生產品汰換朝，相關終端應用市場需求大幅增加，讓來頡科技近三年的營收及獲利的成長均有亮眼的表現。

事實上，目前美國政府已於去年底通過「寬頻大基建計畫」，將斥資650億美元推動光纖寬頻、5G無限固網等領域進行部屬，以擴大美國本土的寬頻網路覆蓋率，而由於5G網路於室內穿透力不足，須另外透過WiFi設備支援室內的網路連線，故隨著美國基建計畫佈建，WiFi網路通訊產品的市場需求也將增加。（工商時報 蘇嘉維）

（11）Q1獲利寫次高＋庫藏股 華景電攻頂

微污染防治及RFID廠務系統方案供應商華景電(6788)董事會通過2022年首季財報，隨著晶圓代工龍頭加快先進製程裝機速度，首季營運稅後淨利0.7億元、每股盈餘（EPS）2.03元，雙創歷史次高，淡季營運續強、表現持穩高檔。

華景電為轉讓股份給員工，董事會11日決議執行庫藏股，將自今（12）日起至7月11日間，預計於75～190元區間買回3000張股票，低於區間價格下限時將繼續買回。買回總金額上限5.7億元、買回股數占公司已發行股數8.64％。

華景電去年9月29日以125元轉上櫃掛牌，11月中觸及284.5元新高，惟隨後持續震盪拉回，10日下探101.5元新低，近半年跌幅達逾64％。今日開高強彈6.16％後在買盤敲進下直攻漲停價116元，表現優於大盤，三大法人本周迄今合計買超53張。

華景電2022年首季合併營收3.04億元，季減17.85％、年增達38.71％，為歷史第三高。毛利率49.92％、營益率27.94％，與去年第四季及同期大致相當。稅後淨利0.7億元，雖季減14.48％、仍年增達44.62％，每股盈餘2.03元，雙創歷史次高。

華景電主要產品為晶圓製程AMC微汙染防治設備及RFID整合派工系統，隨著人工智慧（AI）及高效運算（HPC）處理器需求放量，5G智慧型手機需求續加，半導體先進製程市場需求大增，同步帶動對微汙染防治裝置需求。

華景電的AMC微污染防治設備除了銷售晶圓廠外，亦已跨入記憶體領域等，協助記憶體大廠提升製程良率。而RFID派工整合系統已推展至有自動化廠務需求公司，隨著全球產業市場對自動化需求與日俱增，且屬於毛利率較高的利基型產品，增添未來營運成長動能。

華景電2022年4月自結合併營收0.9億元，雖月減9.17％、仍年增達10.85％。累計前4月合併營收3.95億元、年增達31.17％，雙創同期新高。隨著晶圓代工龍頭加快先進製程裝機速度，法人看好華景電全年營運可望逐季走揚，營收、獲利再創高可期。（時報資訊 林資傑）