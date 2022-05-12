美通膨高預期 台股萬六失守 航海王撐盤

台股加權指數12日開低在15,943.62點，萬六關卡失守，權王台積電（2330）開低在516元，大型權值電子股聯電（2303）、聯發科（2454）走勢疲軟，航海王貨櫃三雄逆勢撐盤，台股早盤下跌90點，力守15,900點關卡。

美國最新公布的通膨數據，年增8.3％，高於市場預期，投資人對升息、經濟前景的擔憂持續，衝擊美國四大指數再次下殺，道瓊工業平均指數連續5個交易日下跌。

道瓊工業平均指數5月11日終場下跌1.02％（326.63點）、收31,834.11點，創2021年3月9日以來收盤新低。

那斯達克指數重挫3.18％（373.44點）、收11,364.24點，創2020年11月3日以來收盤新低。費城半導體指數重挫3.04％（88.19點）、收2,811.94點，創2021年3月8日以來收盤新低。

元富投顧指出，市場的焦點，大部份都集中在美國對抗通膨，要付出多大代價上，聯準會（Fed）究竟要升息到什麼程度，才可以把通膨控制下來，而在此同時，又不會傷害到經濟的成長，因此，4月份的CPI若微幅下降，後續有沒有機會形成一個下降趨勢，宜密切注意。

Fed升息的成效顯著，如不採取更強烈措施，美國經濟穩定，美國股市也才會再重拾多頭型態，特別是以成長性為主軸的科技股，美股穩住，台股才能跟著守住低點不破。

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