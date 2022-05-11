台股殖利率估逾5％ 張錫：現在是買點

2020新冠疫情爆發以來，主要國家進入主動封城以控制疫情散播，因而在部分範圍內關閉了經濟運轉，導致全球經濟驟然進入衰退；隨著疫苗開打，各國陸續分階段的解封，經濟進而恢復運轉。

因各國疫情及疫苗施打狀況不同，封城及解封的時機不同，便導致了塞港及供應鏈斷鏈，全球供給落後了全球的需求，造成缺貨現象；再加上主要國家量化寬鬆貨幣政策與直接補助型的財政刺激政策，為全球經濟帶來了暌違已久的通貨膨脹。

原本憑藉新冠疫苗施打的進展與推出治療藥物的助攻，疫情可望在2022年上半年獲得廣泛的控制，則依賴供應鏈恢復順暢與製造業加速補庫存，不僅經濟將全面進入擴張，通膨也能靠市場力量加以解決。

然而，在今年2月24日俄羅斯與烏克蘭的軍事衝突，加上隨後主要國家對俄羅斯的經濟制裁，更讓天然氣、石油、大宗物資的價格出現一波驚人的漲幅，油價飆到了每桶130美元，惡化了原本全球的通膨發展。

雪上加霜的是中國上海的無預警封城，而大上海區（如昆山）是主要科技廠供應鏈所在地，也加重了供應鏈的不平衡及通膨壓力。

聯準會為了壓抑需求過強造成的通膨，勢必加速升息及縮表，市場更預期5月升2碼、6月升3碼、全年升12碼的悲觀氣氛；在通膨、俄烏戰爭、鷹派升息及上海封城四大利空下，全球債市與股市明顯下修。

第一季美國GDP的內容來看，無疑地，美國已經進入「過熱區」，拖垮經濟的居然是新增庫存出現衰退，與出口乏力，但內需保持強勁，美國整體經濟補庫存的困境已經讓工業生產與製造業採購經理人指數持續下滑，但同時間企業支出與勞動市場持續吃緊說明了美國經濟的需求是通膨的首要原因。加快升息可壓抑需求，降低通膨，讓經濟走勢更穩健，是短空長多的策略，此時不應該太悲觀，反而是逢低進場的好機會。

台灣基本面良好，2021年全體上市櫃公司稅後淨利4.3兆，年增73％，不但創歷史新高且超過疫情前2019獲利的2倍多；目前本益比只有11～12倍，遠低於2000年來平均本益比17.47倍及2010年來平均本益比17.01倍，且因去年獲利佳，台股今年平均現金殖利率將超過5％，有助於抵消美債殖利率3％的利空，是很好的下檔保護，台股已相當便宜，目前是絕佳買點。

底部是利空淬鍊出來的，在四大利空淬煉下，散戶悲觀指標（AAII）接近2008年水準，法人持股也相對偏低，籌碼面已經洗得很乾淨，市場應可逐漸走出空頭陰霾，明顯回升。

一、5月4日FOMC會議如預期升2碼，同時排除升3碼的疑慮，鷹派發表但比預期鴿。

二、通膨利空，歐盟推動俄羅斯制裁，油價也未再明顯攀升，維持每桶100～115元水準。美國財政部與國會已醞釀藉由降低關稅來帶動物價調降，此舉可降低通膨壓力且讓中國經濟再度獲得一個外需助力，中國全面經濟開展也有助於加速美國製造業的補庫存進而帶動通膨拉回。

三、俄烏衝突雖然持續僵化，但市場反應逐漸鈍化；近期聯合國秘書長與梵蒂岡教宗，在烏克蘭抗議下，仍決定首訪俄羅斯來進行「促和平」與「呼籲停戰」這事態發展來看，出現俄烏和平協議的可能性不能排除，若發生將是超大利多，油價將大跌、通膨降溫、升息趨緩，股債市場將大漲。

四、上海也逐漸解封，大上海區的生產將慢慢恢復。今年美國及台灣經濟的基本面非常好，也是GDP下修最少的國家，台股在這一波牛市的特性就是中小型領先大型權值股，亦即上櫃將領先加權，看起來股市已在打底階段，是布局的好時機，可擇優逢低布局台股，尤其是跌深的上櫃績優股。（文／國泰投信董事長張錫）

提醒：投資具有一定風險，不同時間進場，將有不同的投資績效，請投資人審慎評估。