美CPI劣於預期 台股面臨萬六保衛戰

繼Fed利率決策會議後，全球市場靜待美關鍵數據公布，台股11日再度呈現量縮格局，成交金額僅2,107.67億元，終場驚險收在16,006點萬六關卡。惟美4月CPI年增8.3％，劣於原先預期8.1％，法人認為，短線將再度面臨萬六保衛戰。

受觀望氣氛影響，加權指數11日下跌55點，收在16,006點，三大法人賣超台股155.67億元。其中，外資賣超149.47億元，連四日減碼。而期貨部分，外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少3,728口至9,158口，調節壓力小於現貨；投信則小幅買超1.4億元，累計連20日加碼，期間買超金額達277.95億元。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，目前市場聚焦兩大事件，包括美4月消費者物價指數（CPI）公布，以及美總統拜登針對通膨問題發表演說，預期將有相當程度影響Fed政策動向與未來行情波動，進入多空分水嶺，致使大盤量能萎縮，盤勢呈現狹幅震盪的觀望態勢。

萬寶投顧總經理蔡明彰指出，由於國際油價回跌，4月西德州原油最高僅109美元，相較3月曾來到130元的高價位，以及美二手車價格也開始下跌，美4月CPI年增率低於3月為預期之中。

不過，美4月CPI年增率達8.3％，仍超出市場原先預估的8.1％水準，顯示通膨壓力仍然沉重，拖累美股期表現，台指期夜盤盤中也跳水大跌百點，失守萬六大關。

法人分析，就技術面來看，預料只要11日低點15,953點未被跌破，破底翻格局有機會延續，伺機挑戰16,345點，首季財報亮眼、景氣展望正向族群，將是資金布局重心。（工商時報 陳昱光）

520行情恐怕沒了

台股多空交戰，昨盤中一度下跌逾百點、最低來到1萬5953點；台積電在漲價議題發酵下，半導體類股表現強勢，台股大盤跌幅收斂、甚至翻紅，可惜未能維持，終場下跌55.45點，收在1萬6006點，險守「萬六」大關；不願具名的分析師表示，國際股市震盪，台股成交量僅約2000億元，今年520行情恐怕沒了，投資人難期待。

台積電繼前日直接摜殺到505元後，在晶圓代工漲價議題發酵下，獲利前瞻性佳，昨終於發揮撐盤效果，收在521元；華南投顧董事長儲祥生表示，台積電今年全年EPS上看33元到35元，仍處於高成長性狀態，依目前股價來看，本益比15倍，是相當值得投資的價位。

不過，很明顯的是，台積電都跌到505元，仍看不到散戶有承接意願；儲祥生表示，台積電不是基本面不好，而是「籌碼面」的問題，歐美股市跌，國外電動車、科技類的ETF幾乎都納入台積電為投資標的，當行情不好時、投資人就想贖回，外資只好視台積電為提款機，因此，短期要看到上漲行情，除非歐美股市大力反彈。

美國通膨、加速升息等議題，讓美股經歷連續震盪，儲祥生預測，台股大盤將在「萬六」附近整理一段時間，對於抱長線的投資人來說，反而是很好的進場機會。

PGIM保德信科技島基金經理人葉獻文認為，台股第1季財報將陸續公布，財報數據報喜才能提振近期疲弱的投資信心，台股才有明顯反彈機會，仍須留意高通膨之下的終端需求變化。（中國時報 洪凱音）