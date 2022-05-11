特斯拉上海廠恢復出口 15檔概念股樂

電動車大廠特斯拉上海廠4月19日恢復生產，儘管仍有長短料問題，但首批次整船出口電動車4,767輛，將運至歐洲市場，包括胡連（6279）等電動車概念股露喜色。

法人分析，電動車概念屬長線成長題材，在成長股評價頻遭修正之際，電動車概念股是法人仍願意回頭買進標的。包括富鼎、台半、興勤、胡連等15檔，5月以來股價相對大盤抗跌，富鼎及台半甚至分別有20％、10％的漲幅。特斯拉是上海市第一批復工復產「白名單」企業，11日出口4,767輛電動車，是該工廠自4月19日恢復生產以來，首批次整船出口的車輛。

統一投顧董事長黎方國指出，特斯拉上海廠因封控影響，4月銷量大幅下降至1,512輛，遠低於3月65,814輛。上海廠4月19日復工，至4月底已下線1萬輛整車，但跨境物流運輪仍受阻，部分車輛常未完成出口程序，導致4月銷量低迷。

近期雖有線束供應廠商員工確診，可能又導致特斯拉上海廠短暫停產，但預期上海市已將特斯拉作為開啟汽車業復工復產的首批企業，停產時間或只有二~三天，後期產能應能回升。

中信投顧指出，特斯拉第一季營收成長，主因傳統車廠陷供應鏈緊缺問題，使得部分購車需求轉向特斯拉，加上全系列車款售價均作調漲，產品單價提升，使得毛利率創下近11年來新高。