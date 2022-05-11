投信不離棄 元大金、光寶科16檔有戲

台股悲觀氛圍瀰漫之際，外資11日大舉賣超台股150.92億元，但投信法人力抗狂瀾，已連續20交易日加碼，包括元大金（2885）、光寶科（2301）等16檔吸引重金聚焦，投信已連續買超3～26天以上。

專家表示，對投信來說，高現金殖利率是很大的誘因，特別是目前有許多ETF著重在殖利率，或對政府基金代操也是，以殖利率角度出發，會相對穩定。

據統計，投信法人連買3～26天，累積加碼7,000張以上的個股，包括元大金、永豐金、光寶科、富邦金、英業達、遠東新、南亞科、開發金、台塑、第一金、榮剛、宏碁、慧洋-KY、仁寶、統一、鴻準等。

其中，包括宏碁、台塑、仁寶、光寶科、元大金、開發金、南亞科、慧洋-KY、英業達、榮剛、富邦金等，目前現金殖利率都在5％以上。

群益投顧董事長蔡明彥觀察，投信近期聚焦重點，都在於殖利率題材，不過，即使投信買超，股價不見得馬上推升上去，部分操作在於長線布局，特別是許多ETF標榜殖利率特色，並以流動性高的個股為主，且如政府基金代操，也是追求相對穩定收益。

一般投資人是否能跟隨投信腳步選股？蔡明彥提醒，要買殖利率題材，就不能追漲，一旦價位買高了，殖利率恐怕就低了；可搭配乖離率作為進場考量，正乖離時不追，負乖離時伺機布局。

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