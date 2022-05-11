買台積慘套就放長線? 內行點破2大致命傷

傳台積電明年1月起全面調漲晶圓代工價格，漲幅約6%，激勵今(11)日股價出現反彈，盤中一度漲至526元，尾盤漲勢收斂小漲3元收在521元，近期因台積電股價表現弱勢，一度下跌至505元創下16個月來新低價，不少買在高點的股民很崩潰，直呼想停損出場，上市公司悅城也公告，以交易價格506元處分600張台積電股票，慘賠將近9千萬。有網友分析指出「台積電不是玩短線的」引發熱烈討論，但另有網友點出台積電兩大致命傷，首先，美國積極扶植英特爾，台積電技術被超車恐怕是遲早的事，而且套牢太多散戶了，如果大家都只想解套的話，股價恐怕很難大漲。

有網友在PTT發文指出，最近看到很多版友在糾結是否停損台積電，但他認為買股票要看未來，預估台積電今年EPS(每股盈餘)約有30元以上，台積電高管都告訴你未來5年年複合成長有15~20%，且未來是台積電的黃金十年，放長遠來看，接近500元這價位已不算貴了。他認為，台積電可是一間未來幾年一年要賺一兆台幣的公司，「反正現在的主旋律是恐慌亂賣台積電，但若沒有放長期打算的，選擇賤賣你的台積電股票，我就慢慢繼續撿。」

網友看法分歧，有不少網友看壞台積電股價，直言「GG的技術被超車是遲早的事，只是時間問題而已，絕對不能放長遠，反而要利用短線吃政府護盤豆腐當沖」、「晶片現在一直擴廠，就是景氣循環，美國爸爸要扶植英特爾，你覺得GG技術還能領先多久？」、「原PO這個理論是未來十年半導體反轉風險是零，想想GG這種重資本支出的企業遇到反轉會怎麼樣」、「勿忘國巨，基本面持續成長 ，但是股價繼續下探」、「台G不錯，但上面套太多人了」、「其實真的不要太鐵齒，電子股還是有變數，不是傳產那種可放一輩子的」。

但也有人認同原PO想法，「台積電真的不適合沒閒錢或短線要大賺的」、「三星繼續爛，台積電就沒什麼好怕的」、「等三星、英特爾技術追上來，GG稍微降個價還是賺錢」、「想賺快錢就不要來找GG了」、「黃金十年耶，500多太便宜了」。

科克蘭資本董事長楊應超則在《老謝看世界》節目中分析指出，若以10年平均的本益比來看，台積電較合理的是20倍，再乘上台積電今年EPS(每股盈餘)估計約有30元，計算出台積電的買點是600元，跌破600元就是分批買進。

台積電近期股價表現弱勢，但股東人數卻續創新高，上周股東總人數突破133萬，達133萬1281人，已連續5周增加。

※中時新聞網提醒您：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（中時新聞網 邱怡萱）

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