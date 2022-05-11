電信股變飆股 這檔狂飆2成 外資續喊買

電信3雄4月財報亮眼，中華電前4月EPS以1.57元續居獲利王，台灣大、遠傳也各有1.31元與0.94元，對獲利成績單表現不俗，美系外資發布報告分析，近期電信股已修正3~5%，可伺機接手，其中最青睞遠傳，目標價上調至87元，台灣大維持「優於大盤」評級，老大哥中華電則因成長動能不足，看法最保留。

中華電自結4月合併營收176億元，年增7.7%，EPS0.4元，前4月EPS1.57元，超越財測目標；台灣大4月合併營收129.5億元，稅後純益9.7億元，EPS0.34元，前4月EPS以1.31元緊追在後；遠傳4月合併營收68.76億元，年增8.1%，連13個月正成長，稅後純益7.29億元，單月EPS0.22元，前4月EPS0.94元。

美系外資觀察電信3雄今年以來的股價走勢，以遠傳迄今上漲23%最多，中華電和台灣大各漲7％、6％，相較同期大盤下挫12％，顯見即使市場波動劇烈，電信股仍是資金相對安全的避風港。

由於台灣大併購台灣之星、遠傳吃下亞太電信，均力拚第3季末生效，該外資也肯定產業整合動作積極，有助於營運競爭力提升。

同時，雖遠傳今年以來漲幅居3雄之冠，但該外資基於併購亞太電信綜效、廣泛拓展雲端和ICT（資通訊）等新經濟服務等2因素，認為將是行動產業復甦的最大受惠者，股價未被高估，目標價由80元上調至87元，重申為台灣電信股首選，建議投資人持續留意。

至於台灣大部分，該外資同樣肯定合併台灣之星綜效，認為效益也將反映在股價上，維持「優於大盤」評級，尤其看好行動服務、電商和家用寬頻等3大引擎的業務穩定成長，但因加速布建5G，今年資本支出恐從110億元增至150億元，則較為不利。

龍頭中華電雖穩居前4月獲利王，但外資卻僅給出「中性」評級，主因是擔憂在行動服務的領先地位，恐在台灣大、遠傳相繼併購同業後，面臨更大挑戰，且今、明2年的年複合成長率不到5%，與遠傳和台灣大分為10％、6％相比，成長動能偏弱。

（旺得富理財網 李宗莉）