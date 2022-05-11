台股最壞已過？ 16檔營收創高股 找買點

貨幣緊縮、高通膨、俄烏戰爭、疫情爆發、大陸封城等利空衝擊，台股短期震盪恐難避免，但在獲利與股利加持下，台股表現仍相對抗跌，截自今（11）日，台股預估本益比來到12.16倍，已接近前（2020）年3月疫情爆發時的低點12.1倍，顯見長線投資價值浮現。

被譽為「台股多頭總司令」的國泰投信董事長張錫張錫觀察，大盤融資餘額回到去（2021）年10月5日前波低點16,162點的相對低檔水位，短期籌碼浮額影響逐步降低；隨著通膨逐步受到控制，股市可望回到上升軌道，現在反而是留意布局超跌「績優股」的絕佳機會。

第二季向來是營收淡季，且遭遇逆風環境，上市櫃公司4月營收仍衝上3.33兆元，多家更寫下單月歷史新高紀錄，其中電子股主要集中於晶圓代工、IC設計為主的半導體股，包括台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）、力積電（6770）、欣興（3037）、景碩（3189）、京元電子（2449）、矽力-KY（6415）、智原（3035）、漢磊（3707）、力旺（3529）、信驊（5274）；傳產有中鋼（2002）、中鴻（2014）、汎德永業（2247）、慧洋-KY（2637）等。

美國聯準會（Fed）5月升息兩碼，主席鮑爾（Jerome Powell）透露，在接下來的會議應該再升息2碼，未「積極考慮」升息3碼，此言論淡化了激進升息可能性，對市場而言，暗指可能利空出盡。

隨著俄烏戰爭影響鈍化、中國大陸封控鬆綁、國際油價維穩，今年（2022）年3月會是通膨最高點、4月會逐步下來，6月後下來會更明顯，國泰投信認為，美國聯準會應該是5、6月各升2碼、7月升一碼，預估5月聯準會宣布升息後就會利空出盡，市場會有明顯反彈，有機會控制住通膨巨獸。

（ 旺得富理財網 黃順德 ）

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