5/11上、市櫃企業新聞快報

今（5/11）日上、市櫃企業新聞快報：

1.利機(3444)受惠三大主力產品強勁成長，營收呈現雙增加，且累計前4月營收已超越去年上半年，利機對於第二季樂觀看待，目前訂單能見度已經達第三季，全年營運可望續創新高。

2.和勤(1586)第一季營收7.24億元，創單季新高，年增15.58％；材料成本上漲遞延效應，影響歸屬母公司稅後淨利0.26億元，年減32.97％，季增136.37％，每股稅後淨利0.32元。

公司表示，已經與客戶建立價格調漲機制，多數產品於今年起落實調漲後的價格，第一季營收與獲利均較去年第四季上揚，漲價效益已經開始顯現。

3.連鎖餐飲集團瓦城(2729)公布2022年4月自結合併營收2.82億元，較3月3.61億元減少21.89％、較去年同期4.03億元減少達30.1％，為近9月低點。

瓦城指出，集團持續以「安心餐廳2.0」最高標準防疫措施守護顧客安心用餐無虞，把握顧客信賴及5月母親節聚餐內用商機。其次，集團再度啟動全台最大雲端廚房量能，滿足需求隨疫情持續擴大的外帶外送服務。

4.華擎(3515)4月營收為11.69億元，月減24%，年減39%，創109年4月以來單月新低。營收下滑主要是受到零組件長短料影響。華擎5月發表新高，包括搭載AMD Radeon RX 6950 XT、AMD Radeon RX 6750 XT和AMD Radeon RX 6650 XT GPU的全新OC Formula、Phantom Gaming和Challenger系列產品。

5.兩岸地區夜戴型角膜塑型鏡出貨量均明顯提升，硬式隱形眼鏡製造廠亨泰光(6747)首季合併營收1億9982萬元，稅後淨利為新台幣8390萬元，EPS3.48元，均創下歷年同期新高表現。

6.森崴能源（6806）受惠於工程款依完工比率認列，森崴能源4月營收達4.30億元，較上月成長12.2％，與去年同期相比則增加6.6倍。累計今年1-4月營收達12.50億元，較去年同期的6.68億元，成長87％。

7.連鎖餐飲集團六角(2732)董事會通過2022年首季財報，受惠本業獲利持穩及業外虧損顯著減少，稅後淨利0.38億元、改寫同期次高，每股盈餘（EPS）0.85元。展望後市，隨著第二季「Chatime日出茶太」展店動能倍增，集團看好全年營運有望維持穩健向上趨勢。

8.銅價居高不下，華榮電線電纜第一季營收報喜、本業獲利獲利，但3月台股下跌，認列2.3億元投資股票跌價損失，每股虧損0.21元。華榮表示，目前訂單能見度看到年底，第二季營運除銅材銷售受大陸封城影響外，力線纜、銅線及工程等收入都穩定成長。

9.伺服器機殼廠勤誠（8210）4月合併營收5.2億元，累計前4月營收為26.1億元，年增1.1％，維持歷年同期新高。勤誠表示，昆山廠因中國封控措施停工，影響4月營收表現，整體來看，訂單需求仍暢旺，5月起將加班趕工，滿足客戶需求，力拚全年營收續創新高。

10.新台幣匯率回貶助陣，亞崴、恩德及台灣瀧澤科技三家工具機廠，第一季獲利比去年同期倍增。亞崴第一季EPS從去年同期0.25元倍數成長至0.65元；恩德第一季EPS由去年同期0.05元增加至0.09元；瀧澤科第一季EPS也從去年同期0.28元翻倍增加至1.24元。