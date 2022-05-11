5/11盤中熱門焦點股

今（5/11）日盤中熱門焦點股摘要，僅供參考：

（1）興勤首季EPS 3.1元 市場按讚

保護元件廠興勤(2428)在今年首季EPS，強過去年3、4兩季。公司公告的111年第一季累計營收17億9995.9萬元，營業毛利7億706.3萬元，營業利益4億2489.7萬元，稅前淨利5億2109.6萬元，本期淨利3億9931.2萬元，歸屬於母公司業主淨利3億9697.8萬元，基本每股盈餘3.10元。

興勤4月營收6。36億元，月增11。81%，年增1。11%，優於公司及市場預期；加上訂單能見度明朗，及首季獲利佳的好心情，激勵該股周三（5/11）開高走高，無畏盤勢多、空在萬六大關附近激戰，迄上午10：07的市價暫報128元，大漲4.49%，表現不錯。

興勤日前應券商邀請參加法說會，總經理何益盛表示，興勤雖然沒有受到封城影響，產線正常生產，但是客戶受到影響，上海有的停工一個月，蘇州也有客戶停到一周。何益盛強調，只要IC不缺、疫情不再攪局，還是看好未來5G、車用、伺服器、智能家電等領域的交貨動能，而目前訂單的能見度可以看到8月。

儘管變數仍多，但是興勤對終端需求的看法並未轉空，除了訂單能見度可以看到8月之外，電動車因缺料，導致需求往後遞延，加上封城積壓的訂單，只是需求遞延而已，訂單沒有看到太大變化。（工商時報 李淑惠；工商時報 數位編輯）

（2）看好自動化設備 亞德客-KY臉色紅潤

氣動元件廠亞德客-KY（1590）跨足線性滑軌生產領域，預計今年底年產能倍增至20億元（單位：人民幣，下同），營收逐年增長。美系外資日前出具的最新報告，看好線性滑軌的助陣，亞德客今年業績將年增16％～19％，並給予「優於大盤」評等。

消息面激勵該周三開高震盪趨堅，迄上午10：14的市價暫報810元，上漲1.12%，表現持穩。

亞德客自結第一季合併營收為14.77億元、營業利益為4.11億元、稅後淨利為3.81億元（註：如折合新台幣計價，第一季合併營收為65.09億元、營業利益為18.11億元、稅後淨利為16.77億元、EPS攀升至8.39元，全面改寫同期新高）。

亞德客財務長曹永祥表示，亞德客4月接單出貨比1.2，接單金額大於出貨，上半年接單比預期好很多。他說，亞德客目前線性滑軌年產能10億元，預計年底倍增至20億元，目前產值占營收不到一成，看好會逐漸增加。

公司指出，大陸受少子化衝擊，自動化設備對氣動元件需求仍在，只是遞延出貨，因應第二季銷售旺季，尤其電子、汽車以及電池等產業，對氣動元件需求持續增長，大陸兩地工廠產能利用率維持110％。（工商時報 沈美幸；工商時報 數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：4月營收創高，Q2可望達業績展望高標，昨夜ADR彈升1.74%，盤初最高漲至522元。

2.建錩(5014)：110年度擬配息1.2元，且首季每股獲利1.05元，賺贏去年同期的0.27元，昨獲外資轉買超216張，盤初放量衝漲停，飛過5日線。

3.中化生(1762)：Q1每股賺1.65元，4月營收年增1.75倍，晨盤火速攻頂，彈回季線。

4.耿鼎(1524)：4月營收年增89.37%、前4月增32.91%，昨外資轉買超770張，盤初一度飆漲逾6%，再寫15.5元波段新高。

5.統一實(9907)：Q1每股盈餘0.39元，價值型概念股受矚，今早獲買盤敲進，漲逾5%並收復短均。

6.儒鴻(1476)：首季EPS達6.53元，訂單能見度到年底，盤初彈漲半根停板，重登月線、進逼季線及500元。

7.百徽(6259)：4月營收年增翻2倍，強攻漲停板。

8.元太(8069)：Q1每股賺1.28元，Q2底還有新產能開出，加上材料成本降價，今年營收、獲利成長看好，晨盤價量俱揚彈升逾2.5%，收復各短均線。

9.百德(4563)：新台幣貶值匯率收益及訂單暢旺，首季獲利較去年同期相比轉盈，早盤一度勁揚5.8%，再創波段新高。

10.聯合再生(3576)：首季EPS 0.37元，創4年來新高，盤初放量跳漲5%，重返20元及五日線。

11.大宇資(6111)：4月營收2.03億元、年增316.69%，成長率名列上櫃公司第13名，昨外資轉買超77張，盤初放量漲近6%，躍過5日線。

12.力積電(6770)：4月營收年增48.05%，前4月年增54.14%，惟昨遭外資賣超3586張，盤初股價僅小漲反應。

13.榮剛(5009)：前4月營收增5成，訂單看至年底，帶動盤初股價漲逾3%。

14.精剛(1584)：4月營收登同期新高、歷史次高，前4月續創同期高，雖昨外資轉買超1327張，但盤初股價仍漲逾3.5%，持穩5日線上。

15.大成鋼(2027)：首季每股盈餘2.24元，優於去年同期的0.88元，激勵盤初股價彈升約2.7%，收復5日線。

16.興勤(2428)：看好庫存回補拉貨，外資調節力道趨緩，早盤漲逾3.5%，逼近月線。

17.嘉澤(3533)：5月物流漸恢復正常，第2季拚增，早盤一度攻高至5日線，惟上有壓力幅度收斂。

18.貿聯-KY(3665)：財報展現併購效應，外資買超額度加大，低檔有守，一度攻高約2%。

19.環泥(1104)：第一季每股盈餘0.82元，勁揚逾3.5%。

20.潤隆(1808)：股利、業績二大引擎拉抬，外資連2日加碼，早盤漲逾4%，創波段高點。

21.中砂(1560)：台積電法說利報喜帶動，今早一度放量漲逾1%，相對大盤抗跌。

22.華孚(6235)：赴陸建新能源車生產據點，今早遭賣單調節，跌逾5%。

23.大亞(1609)：業外吃虧致Q1獲利衰退，外資昨反手賣超千張，早盤下挫逾4%、丟失半年線。

24.矽力-KY(6415)：4月營收再改寫單月新高，年成長33.8%，股價漲逾1.8%重回股王寶座。

25.聯發科(2454)：4月營收創歷史次高，前4月持續改寫同期新高，股價平盤處狹幅震盪。

26.遠雄港(5607)：第一季EPS達1.03元，開高走高漲逾2%。

27.萬海(2615)：4月營收年增65.65%，股價力守平盤坐穩航海王。

28.中菲行(5609)：Q1獲利創單季次高，EPS 4.54元，股價開高漲約1%。

29.譜瑞-KY(4966)：首季獲利創新高，每股大賺20.91元，看好第二季營收續揚，股價續彈升逾2%。

30.亞信(3169)：4月營收月成長0.1％，年成長52.8%，前4月年成長52.5%，創新高。股價續彈升逾1.5%。

31.環球晶(6488)：目前無砍單及遞延訂單，今年所有工廠維持全產全銷滿載營運，獲外資連4買，早盤一度反彈2%，力返五日線。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）雙率看漲 儒鴻高歌

儒鴻(1476)周三開高走高，重返500元之上，迄上午10：21的市價，暫報502元，大漲7。73%，相對盤勢在萬六附近大震盪，該股無視多方承壓，表現搶眼。

儒鴻4月營收37.03億元，年增17.2%。印尼新廠一期目前月產能達70萬件，1Q針織布營收亦優於預期，法人估第二季儒鴻營收季增可達高個位數，年增逾1成。公司目前接單能見度已達4Q，全年訂量展望仍可望維持成長，ASP亦可望較去年增加，主要受惠產品轉往機能時尚趨勢。

儒鴻上半年仍將反應原料成本上漲，代工占比將較去年降低，而匯率環境相對友善。公司主要客戶對今年營收展望仍維持成長且北美市場需求將優於大中華地區市場需求。

儒鴻首季獲利為17.91億元，EPS達6.53元，毛利率25.76%，營益率為19.7%。展望第二季，因印尼新廠員工生產效率可望提升、代工占比下滑及較友善的匯率環境等因素，法人估毛利率可達28.88%，營益率亦同步上揚至20.93%。法人估2Q獲利將再上一層樓。

儒鴻在印尼新建廠擴建計畫第一期規畫產能56條成衣產線，月產能約120萬件，已建廠完成，一期目前招工人數達2,000人，月產能達70萬件，目前生產效率約50-60%，預計3Q22可提升至70-80%，可達損益兩平水準，至年底一期月產能可望達100萬件。

印尼第二期目前建造中，二期規畫產能56條成衣產線，月產能120萬件，預計2022年7、8月完成並開始招工，預計明年1Q月產能可達70萬件，原預計印尼廠主要供應美系最大客戶，近期已有多家品牌核廠通過，後續印尼新廠亦能供應美系客戶。（時報資訊 任珮云；土商時報 數位編輯）

（5）康控-KY第1季每股虧1.42元 臉色鐵青

康控-KY(4943)自結第1季稅後虧損為2.22億元，每股淨損為1.42元，康控-KY因昆山封城停工，子公司未能及時完成第1季財報，申請延期至6月14日公告財報，至於去年第3季提列信用損失26.3億元，在權衡公司股東最大利益及永續經營前提下，康控-KY表示，擬由兩位大股東提議先行買斷爭議款總金額30%債權(約人民幣1.76億元)，康控-KY今天早盤重挫。

上市櫃公司第1季財報將於近期全數公告，不過康控-KY因新型冠狀病毒肺炎疫情封控，子公司昆山康龍電子科技有限公司、康而富精密機電(昆山)有限公司、昆山浩均精密電子有限公司，未能及時完成第一季財報，申請延期至6月14日公告，僅先公告第1季自結數。

康控-KY自結第1季合併營收5.77億元，營業毛損為6834萬元，營業淨損為3.1億元，稅後虧損為2.22億元，每股淨損為1.42元。

康控-KY於2021年第3季為因應銷售客戶違約風險的增加，依照國際財務報導準則第9號規定於當季提列預期信用損失26.3億元，康控-KY也針對後續處理進行說明。

康控-KY財務長黃翹生表示，公司與銷售客戶間存有雙方認知上歧異，目前仍與客戶持續協商中，未來會採取一切可能的措施爭取公司股東最大利益；公司業於111年3月間委託大陸當地律師事務所進行評估，完成所有常規訴訟程序的預計時程約為26至30個月，預計支出之訴訟成本至少為人民幣1100萬元，至多則可能達人民幣1.17億元。

除前述持續與客戶協商外，公司內部評估擬採取民事訴訟、對外(資產管理公司)出售債權及內部人(大股東)部分買斷三種方式處理，不過，由於此爭議款尚未經司法判決確定，此外亦無其他擔保權利或票據，市場上不具交易價值；縱依通常債權讓售之條件，估定價值不超過債權金額10%。

黃翹生表示，由於公司MONSTER HOLDING CO., LTD.及AGI HOLDING CO., LTD.兩位大股東持股約佔流通在外股數之34%，在權衡公司股東最大利益及永續經營的前提下，兩位大股東提議先行買斷爭議款總金額的30%債權(約人民幣1.76億元)，剩餘70%之爭議款本公司將續行協商並採取一切可行方式處理。

黃翹生指出，由於民事訴訟程序曠日費時，且訴訟費用金額龐大，而對外出售債權可行性及實益皆較為低，故本公司擬接受大股東之提議，除可較為快速回收債權以維持公司正常營運外，亦有助於本公司引進新投資者充實營運資金並穩定發展汽車及半導體產業項目，以利未來創造本公司股東最大利益。（時報資訊 張漢綺）

（6）毛利率大增 法人青睞大成鋼

大成鋼(2027)今在鋼鐵股中表現不錯，開高之後欲小不易，由次首季獲利繳出佳績，且3、4月營收都位處去年以來高檔位置，使該股逢低布局的有心人，大有人在。迄上午11：02的市價暫報44.4元，上漲2.77%。

大成鋼111年首季營業收入302.4億元，稅前盈餘65.61億元，本期淨利50.51億元，歸屬於母公司業主淨利42.85億元，基本每股盈餘2.24元。

大成鋼受惠市場需求增長，且不銹鋼及鋁價格上漲，拉大利差表現，帶動毛利率大增，預期今年需求面可維持強勁，後疫情時代消費回溫及各國基建啟動，拉抬鋼、鋁需求，俄烏戰爭更進一步推升金屬價格，有利營運向上。

法人看好，由於美國市場供需持續吃緊，將使大成鋼不銹鋼產品毛利率維持在25～30％水準。鋁板業務預計7月產能去瓶頸工程完成，鋁捲板產能將由目前1.3萬噸提升至1.8萬噸。（工商時報 陳昱光；工商時報 數位編輯）