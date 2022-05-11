5月11日一分鐘強弱勢股

5月11日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

港建(3093)

9.97

成交量暴增12倍、從百張破千張，股價跳空開出並收漲停

宇智(6470)

9.9

缺料緩解，業務擴大，4月營收續攻、創近19月波段新高

達邦蛋白(6578)

9.83

營收成長力道至少延續至6月，Q2營收年增率可望轉正

AES-KY(6781)

9.78

獲利持續亮眼，Q1以7.46億元再創新高，EPS 8.73元

儒鴻(1476)

8.37

訂單能見度到年底，首季EPS 6.53元，毛利率穩步向上

晶彩科(3535)

7.14

Q1營運寫佳績，毛利率攀高至40％以上，ESP 1.09元

所羅門(2359)

6.69

4月營收5.44億元，年增64.7％，已連續７個月年成長

保瑞(6472)

6.64

買伊甸生醫CDMO業務，營運領域延伸至大分子生物藥

潤隆(1808)

5.91

挾股利行情、業績能見度至少三年等題材，股價登波段新高

藥華藥(6446)

5.83

4月營收3.53億元，創歷史新高，血癌新藥市場需求續旺

製表：方歆婷

5月11日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

鴻碩(3092)

 10

４月營收月減逾1成，Q1 EPS 0.05元，股價跌停吞長黑K

亞諾法(4133)

 9.96

快篩Q3業績恐不妙，且價格承壓，獲利率表現恐遭壓縮

華孚(6235)

 9.9

４月營收月減逾２成；外資近日出現連賣；黑Ｋ摜破月線

居易(6216)

 9.68

賣壓出籠，長黑Ｋ破短均線與月線；４月營收月減25.18％

綠電(8440)

 9.02

遭列注意股；Q1 EPS 0.31元，劣於上季，滑至一年來新低

新光鋼(2031)

 8.23

Q1 EPS降至近5季新低，投信5月天天賣、昨賣2,241張

華晶科(3059)

 7.76

在大陸封城影響下，4月營收月減54.62％、年減19.80％

合勤控(3704)

 7.02

大陸封控影響4月營收近腰斬，以13.15億元創2年新低

達邁(3645)

 6.96

投信連4賣、累積達1,234張，股價連3黑，回測半年線

撼訊(6150)

 6.91

4月營收3.68億元，年減近5成；外資昨賣超262張

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組