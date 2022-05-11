5月11日一分鐘強弱勢股
5月11日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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港建(3093)
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9.97
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成交量暴增12倍、從百張破千張，股價跳空開出並收漲停
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宇智(6470)
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9.9
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缺料緩解，業務擴大，4月營收續攻、創近19月波段新高
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達邦蛋白(6578)
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9.83
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營收成長力道至少延續至6月，Q2營收年增率可望轉正
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AES-KY(6781)
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9.78
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獲利持續亮眼，Q1以7.46億元再創新高，EPS 8.73元
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儒鴻(1476)
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8.37
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訂單能見度到年底，首季EPS 6.53元，毛利率穩步向上
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晶彩科(3535)
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7.14
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Q1營運寫佳績，毛利率攀高至40％以上，ESP 1.09元
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所羅門(2359)
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6.69
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4月營收5.44億元，年增64.7％，已連續７個月年成長
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保瑞(6472)
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6.64
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買伊甸生醫CDMO業務，營運領域延伸至大分子生物藥
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潤隆(1808)
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5.91
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挾股利行情、業績能見度至少三年等題材，股價登波段新高
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藥華藥(6446)
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5.83
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4月營收3.53億元，創歷史新高，血癌新藥市場需求續旺
製表：方歆婷
5月11日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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鴻碩(3092)
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10
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４月營收月減逾1成，Q1 EPS 0.05元，股價跌停吞長黑K
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亞諾法(4133)
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9.96
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快篩Q3業績恐不妙，且價格承壓，獲利率表現恐遭壓縮
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華孚(6235)
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9.9
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４月營收月減逾２成；外資近日出現連賣；黑Ｋ摜破月線
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居易(6216)
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9.68
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賣壓出籠，長黑Ｋ破短均線與月線；４月營收月減25.18％
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綠電(8440)
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9.02
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遭列注意股；Q1 EPS 0.31元，劣於上季，滑至一年來新低
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新光鋼(2031)
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8.23
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Q1 EPS降至近5季新低，投信5月天天賣、昨賣2,241張
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華晶科(3059)
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7.76
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在大陸封城影響下，4月營收月減54.62％、年減19.80％
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合勤控(3704)
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7.02
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大陸封控影響4月營收近腰斬，以13.15億元創2年新低
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達邁(3645)
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6.96
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投信連4賣、累積達1,234張，股價連3黑，回測半年線
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撼訊(6150)
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6.91
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4月營收3.68億元，年減近5成；外資昨賣超262張
製表：方歆婷
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