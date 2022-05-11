盤前掃描｜5/11財經重點一把抓

本日重要投資情報：

（1）外資看台積電 反彈契機到

（2）台股破底翻 當沖客回籠 10檔吸睛

（3）道瓊連四跌 華爾街抄底王曝美股下一步

（4）今年18檔IPO新兵 半數破發



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今年18檔IPO新兵 半數破發

全球央行加速收縮資金，促使台股今年以來暴跌1,800點，回檔修正約一成，然而資金潮水退去，也衝擊IPO行情表現，今年以來18檔新股掛牌半數「破發」…閱讀全文

道瓊連四跌 華爾街抄底王曝美股下一步

美股近日接連遭遇空襲，市場投資人逢低買進，美股周二（10日）呈現震盪盤走勢，美股四大指數除道瓊延續跌勢，其餘包括那指、標普、費半均反彈向上…閱讀全文

台積電4月營收 創史上單月新高

晶圓代工龍頭台積電10日公告4月合併營收1,725.61億元，創下單月營收歷史新高。雖然外在環境變數衝擊消費性電子產品終端銷售動能，但包括車用晶片…閱讀全文

15檔步步高升股 法人買超

俄烏戰爭及中國大陸封控，持續影響企業生產，但統計上市櫃公司連續二個月以上營收遞增，仍有京元電（2449）、聯電（2303）等逾400家，繳出亮麗成績單…閱讀全文

16檔雙率雙增 逆勢吸金

上市櫃公司4月營收10日截止公告，在大陸封城影響下，今年4月營收能繳出月增率、年增率「雙增」的公司僅約200家出頭，較2021年同期的超過600家銳減…閱讀全文

台股破底翻 當沖客回籠 10檔吸睛

台股10日上演戲劇性逆轉秀，神秘資金進場，由崩盤314.48點到翻紅上漲12.78點，足足勁揚了327.26點並收復萬六…閱讀全文

外資看台積電 反彈契機到

晶圓代工龍頭台積電公告4月營收月增0.3％，超乎市場預期，再創歷史新高，相較台積電股價10日在500元防線附近驚險走一遭，外資分析師直指…閱讀全文

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