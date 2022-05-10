台股暴殺想貸款抄底？網曝進場指標

投資理財是很多人感興趣的話題，每個月拿到薪水後都會撥一些錢出來買股票，有位公務員網友想要增加存股的效率與速度，有意信貸50萬買股票，但不知這樣做是否適合，因此上網尋求網友們的看法，有老手建議他，可以等到國安基金進場時再跟進，不要太衝動。

該名網友在PTT論壇上發文表示，自己是公務員月薪約6萬，想信貸借50萬分批投入股市買ETF，加速存股腳步，「利息月還大約6500，小弟認為可以負擔，請問各位前輩這樣可行嗎？或是有什麼沒有考慮到的風險？」

原Po也補充說明自己平時的支出，並將升息風險考慮進去，就算升至2.5%都在可以負擔的範圍內，「每個月信用卡2千至5千，孝親費8千，沒有房貸車貸，目前24歲，想趁年輕的時候好好投資理財，還請各位前輩指教及開導。」

文章引起網友們熱烈討論，許多人認為，方法不是不行，主要的關鍵還是在本身能承受的風險跟心態，尤其現在股市並不穩定，「方法一定能行，看你的現金流跟壓力承受度」、「開槓桿不是穩贏，願意接受股價起伏就上吧」、「風險在你面對下跌時的心態和經驗」、「你要不要年底再決定要不要貸款？」

此外，有老手建議，可以等國安基金進場後再砸錢跟進，「這種玩法等國安基金進場在跟，不要太衝動」、「上面推文講的國安基金真的滿穩的，我看你年輕人薪水也算不錯，存錢等待時機不行嗎」、「學弟先不急著貸，台股萬三再來看，等到就是你的」、「還早，主跌段還沒出來。」

※免責聲明：文中所提之內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（中時新聞網 郭宜欣）