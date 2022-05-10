上市櫃4月營收3.33兆 同期最優

大陸封城影響不如預期，上市櫃公司4月營收仍衝上3.33兆元，雖月減12％，但繳出1.65％的小幅年增，累計前4月營收13.8兆元、年增5.09％，雙創歷年同期新高。投資專家指出，儘管下游電子4月營收受封城及遠端需求減弱影響，但上游半導體成長強勁，以及運輸有六成的年增帶動，4月上市櫃公司整體營收表現優於預期。

據統計，4月上市櫃公司營收達3.33兆元，較3月近3.82兆元高峰明顯下滑，月減12.715％，但年增小幅成長1.65％，4月營收仍寫下歷年同期新高；惟由於封城對中小型公司營收造成衝擊，致4月上市櫃公司營收創高家數僅有73家，為去年同期130家的56％比重。

台新投顧副總黃文清指出，4月受到封城的影響未如預期的大，主因半導體上游台積電、聯發科等各有逾五成及四成以上年成長，整體上市半導體仍有32％的年增，月減僅有2.7％，比整體上市櫃公司逾一成月減表現優異，另運輸類月減僅3％、年增約六成，也是帶動4月營收相對持穩的重要功臣。

累計今年前4月上市櫃營收衝高至13.8兆元、年增5.09％，維持穩健的成長表現，創歷年同期新高。台新投顧統計，累計前4月上市公司成長前五大產業仍以運輸68％最高，其次為油電燃氣、半導體都有三成以上，再來是電線電纜及鋼鐵都超過二成。

第二季向來是上市櫃公司營收淡季，再加上4月封城延續到5月，5月營收表現受關注。凱基投顧董事長朱晏民指出，近來台股反應激烈主要就是反應大陸5月封城會到何時，若5月中下旬以後有機會解封，則6月營收有機會補上，對第二季整體影響不大，但若拖到6月才解封，則會大幅衝擊6月即將來的旺季。

而對第二季影響較大的產業，目前看起來以金融衰退較明顯，4月單月營收月、年及累計前4月營收，都出現一至二成以上減幅，黃文清表示，金融股恐在第一季及第二季財報上表現較弱，此外，累計前4月面板族群表現也較弱，衰退幅度超過二成。