巴拿馬長榮國際 董座鬧雙包

長榮集團經營權大戰再度開打，大房二子張國明、三子張國政及二房張國煒以六成持股過半為由，10日在台召開巴拿馬長榮國際（EIS）股東臨時會，並撤換永久董事長張國華，推選張國明為永久董事長及總經理。

張國華則發布聲明稿指出，此次股東臨時會違反公司章程，且會議召集程序及改選案明顯違法，會前他以永久董事長名義取消會議，相關會議的召開及決議均屬無效。

弟弟派委任律師黃福雄及張國華委任律師陳錦旋10日在弟弟派召開的股東臨時會場外各持己見，互控對方違法，上演「鬧雙包」戲碼。

巴拿馬長榮國際與長榮國際同樣為長榮集團的控股公司，巴拿馬長榮國際持有長榮7.4％股權，長榮國際則擁有長榮4.96％、長榮航10.39％、中再保35.13％、長榮鋼21.69％及榮運8.45％等股權。今年弟弟派三人結盟，在順利拿下長榮國際主導權後，一路推進的要從張國華手上拿下巴拿馬長榮國際主導權。

惟陳錦旋表示，該公司為巴拿馬境外公司，永久董事長並非召集股東會選出，而是由永久董事長「指定」。10日弟弟派召集股東臨時會，則阻擋陳錦旋進場開會，順利選出張國明為永久董事長及總經理。

張國華10日發布聲明稿指出，他於2016年回到長榮集團，在四位遺囑執行人的推舉以及弟弟張國明、張國政的見證下，繼任了父親張榮發總裁在巴拿馬長榮國際永久董事長的職位。

陳錦旋也強調，這六年來客觀認定事實為張國華為巴拿馬長榮國際的永久董事長，即使弟弟派將10日的股東臨時會決議送交巴拿馬政府申請變更也不會受到認可，因已違反公司章程，會議召集程序及改選案明顯違法，會議決議均屬無效。

弟弟派委託律師黃福雄表示，巴拿馬長榮國際在張榮發總裁過世後，並未召開股東會選出新任的永久董事長（Permanent President），這六年來無端遭變更登記為張國華，該變更登記嚴重違反法令與公司章程，今以高達總股權60％股東決議，選任張國明為Permanent President及Permanent Director，即永久董事長與永久總經理。此舉等於是撤換張國華與柯麗卿現在巴拿馬長榮國際的位置。

不過弟弟派10日在眾目睽睽下阻擋陳錦旋進場開會，長榮兄弟兩派將爭議升溫到最高。陳錦旋回應，「弟弟派考量我將收集證據，因此不讓我進場」，他認為，這也證明弟弟派只是「演一場戲」。預料未來雙方還有一場更激烈的法律攻防戰。

進逼EIS…弟弟派意圖全拿長榮集團

巴拿馬長榮國際（EIS）10日由弟弟派召開的股東臨時會，選出張國明擔任永久董事長，意圖全拿市值近兆元長榮集團。法人指出，長榮集團兩大控股公司─EIS及長榮國際是集團「一統天下」的重要關鍵，在弟弟派近期頻頻出招，企圖以游擊戰進逼單兵作戰的哥哥，預估兩方法律訴訟戰將一路從國內打到海外。

巴拿馬長榮國際成立於1975年，股東有張榮發（歿）及張國華、張國明、張國政、張國煒等各持有20％股權，是長榮集團海外控股公司，EIS重要性與長榮國際一樣。

今年弟弟派三人合作主導長榮國際，順利步步進逼，除了張國煒已掌握立榮航空外，並陸續改派長榮航空、長榮航太、長榮航勤、長汎旅行社、長榮警備保全、長榮國際儲運、中央再保險等公司的董事代表人。

長榮集團上市櫃及興櫃公司包括長榮、長榮航、中再保、長榮鋼、榮運及長榮航太10日市值合計達9,500億元，市值近兆元，且股權層層緊密相關，弟弟派已拿下長榮國際，10日召開股東臨時會選出張國明為永久董事長及總經理，奪取巴拿馬長榮國際，其背後意圖是拿下整個長榮集團。

法界人士指出，攤開長榮集團的股權結構，巴拿馬長榮國際的重要性相當關鍵。目前巴拿馬長榮國際持有長榮7.3％，長榮又持有長榮航14.69％、榮運40.36％及中再保8.45％。

其中長榮航持有長榮鋼9.1％及長榮航太64.9％及中再保5.96％；榮運持有中再保8.68％。集團交叉持股，為生命共同體，因此弟弟派只要再拿下巴拿馬長榮國際，掌握兆元的長榮集團猶如探囊取物。