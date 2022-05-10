台股下半年有望回溫?專家曝操盤心法

美國聯準會5/4利率決策會議升息2碼至利率區間0.75～1.0％，並宣布6月啟動縮表，雖淡化單次會議升息3碼的可能性，化解市場對貨幣政策積極緊縮的擔憂，但會後聲明亦特別強調俄烏戰爭及大陸動態清零政策下的通膨風險。研判若供應鏈問題持續惡化，仍有可能促使美國聯準會增加升息幅度抑制通膨，故仍須觀察大陸封控對供應鏈的負面影響是否持續提升。

華南永昌永昌基金經理人盧彥瑋評估，短期市場信心難回穩，宜謹慎。

盧彥瑋表示，短線上由於先前盤勢已反應市場對本次利率決策會議升息3碼的預期，加上台股下跌至今，與年線乖離率加大，本益比評價面亦修正至低於12倍的過去區間下緣，盤勢存在跌深反彈的條件，但通膨引起的消費性電子庫存調整及大陸動態清零防疫政策對供應鏈的衝擊仍在，將壓抑台股反彈空間。

中長線，受惠於5G科技變革及半導體升級，加上台灣今年GDP年增率可望逾3％，第三季為今年GDP年增率成長高峰，仍看好台股下半年行情表現。

挑選題材上，可避開庫存調整較嚴峻的消費性電子、設廠於大陸製造風險高之公司，以及部分無法反應轉嫁上游晶圓代工成本的IC設計公司；看好伺服器概念股可受惠企業資本支出提升，以及貨櫃、航空運價有望受惠封控下的供應鏈物流不順暢而調漲運價。

盧彥瑋建議，投資人可逢低分批布局或透過定期定額布局台股基金，掌握上漲機會及兼顧分散風險。

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