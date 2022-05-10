5月10日一分鐘強弱勢股
5月10日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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所羅門(2359)
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9.96
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4月營收亮眼，改寫同期新高，股價強攻漲停，帶量收復季線
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亞矽(6113)
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9.87
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Q1 EPS 0.7元，賺贏去年前三季，多方買盤簇擁，連三日亮燈漲停
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晶彩(3535)
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9.80
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首季獲利暴衝，每股盈餘1.09元，股價跳空站回季線大關
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晶宏(3141)
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9.78
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市場傳聞將成為iPhone次螢幕最大受惠者，外資、投信偏多操作
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神準(3558)
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9.76
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Q1 EPS達4.78元，創歷史次高，股價上演利空出盡強攻漲停
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亞信(3169)
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8.90
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外資、投信買超力挺，KD指標向上，蓄勢挑戰月線蓋頭反壓
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榮剛(5009)
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7.24
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Q1每股賺0.77元，創近11年來單季新高，土洋法人同步加碼
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鉅明(8928)
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7.04
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4月營收3.71億元，逆勢繳出雙增紀錄，財報與營收雙雙優於預期
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希華(2484)
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6.75
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4月營收登歷史第三高，外資翻多買超，股價重返月線、年線之上
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聚積(3527)
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6.73
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歐美拉貨需求強勁，4月營收創同期新高，Q2營收估雙位數成長
製表：陳昱光
5月10日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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明基醫(4116)
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10.00
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股價短線漲多，獲利了結賣壓湧現，KD指標高檔交叉向下
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亞諾法(4133)
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9.97
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食藥署公布22款通過EUA的快篩試劑，快篩族群全面重挫
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泰博(4736)
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9.88
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資金撤出防疫概念股，4月營收暴衝利多出盡，外資大砍千張
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寶齡富錦(1760)
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9.69
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新冠肺炎7月擬降級，快篩試劑三雄同步跌停，面臨季線保衛戰
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耀勝(3207)
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9.69
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買盤追價意願薄弱，股價帶量回測月線支撐，終結連六紅
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瑞基(4171)
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9.54
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快篩、核酸檢測族群同步大跌，短線修正壓力沉重，KD指標下彎
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達邦蛋白(6578)
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9.49
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多方上攻動能不足，短打資金下車，回填前波上漲跳空缺口
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ABC-KY（6598)
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9.23
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波段修正壓力未歇，股價失守季線支撐，KD指標進入超賣區
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宏泰(1612)
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7.92
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外資賣超力道加大，連兩日跳空重挫，回測今年１月低點
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東鹼(1708)
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7.67
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Q1獲利暴衝利多出盡，三大法人偏空操作，投信大砍千張持股
製表：陳昱光
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