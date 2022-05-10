5月10日一分鐘強弱勢股

5月10日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

所羅門(2359)

9.96

4月營收亮眼，改寫同期新高，股價強攻漲停，帶量收復季線

亞矽(6113)

9.87

Q1 EPS 0.7元，賺贏去年前三季，多方買盤簇擁，連三日亮燈漲停

晶彩(3535)

9.80

首季獲利暴衝，每股盈餘1.09元，股價跳空站回季線大關

晶宏(3141)

9.78

市場傳聞將成為iPhone次螢幕最大受惠者，外資、投信偏多操作

神準(3558)

9.76

Q1 EPS達4.78元，創歷史次高，股價上演利空出盡強攻漲停

亞信(3169)

8.90

外資、投信買超力挺，KD指標向上，蓄勢挑戰月線蓋頭反壓

榮剛(5009)

7.24

Q1每股賺0.77元，創近11年來單季新高，土洋法人同步加碼

鉅明(8928)

7.04

4月營收3.71億元，逆勢繳出雙增紀錄，財報與營收雙雙優於預期

希華(2484)

6.75

4月營收登歷史第三高，外資翻多買超，股價重返月線、年線之上

聚積(3527)

6.73

歐美拉貨需求強勁，4月營收創同期新高，Q2營收估雙位數成長

製表：陳昱光

5月10日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

明基醫(4116)

10.00

股價短線漲多，獲利了結賣壓湧現，KD指標高檔交叉向下

亞諾法(4133)

9.97

食藥署公布22款通過EUA的快篩試劑，快篩族群全面重挫

泰博(4736)

9.88

資金撤出防疫概念股，4月營收暴衝利多出盡，外資大砍千張

寶齡富錦(1760)

9.69

新冠肺炎7月擬降級，快篩試劑三雄同步跌停，面臨季線保衛戰

耀勝(3207)

9.69

買盤追價意願薄弱，股價帶量回測月線支撐，終結連六紅

瑞基(4171)

9.54

快篩、核酸檢測族群同步大跌，短線修正壓力沉重，KD指標下彎

達邦蛋白(6578)

9.49

多方上攻動能不足，短打資金下車，回填前波上漲跳空缺口

ABC-KY（6598)

9.23

波段修正壓力未歇，股價失守季線支撐，KD指標進入超賣區

宏泰(1612)

7.92

外資賣超力道加大，連兩日跳空重挫，回測今年１月低點

東鹼(1708)

7.67

Q1獲利暴衝利多出盡，三大法人偏空操作，投信大砍千張持股

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組