台積電慘套650元神山頂 投資達人一招解

護國神山500元關卡保衛戰戰況激烈，台積電今（10）日早盤一度跌到505元，市值也失守13兆元，好在盤中急拉，終場僅小跌2元收518元，但仍創近1年新低，慘套神山頂、買在650元以上的投資人不少，投資達人艾蜜莉認為，台積電是有基本面的好公司，若手邊還有閒錢可以考慮分批承接，但別一次買足，要將折數間隔拉長，慢慢往下攤平，可降資金需求，銀彈不足也不怕買到沒錢。

去年1月台積電創下679元高點，隨後股價一路走跌，跌破600元後一路不回頭，今隨在美ADR暴跌4.73%，開盤最低跌到505元，500元大關岌岌可危，好在融資斷頭砍出後，籌碼沉澱激勵指數強彈，除終場大盤翻紅，險守萬六，護國神山也僅小跌2元，收518元，市值回升到13.43兆，但對照今日收盤價，買在高點的投資人，1張至少仍賠掉16萬元。

由於外資今年至9日止，持續提款台積電，累計賣超3436.37億元，短短4個多月，賣超金額已逼近過去2年總合的3574.26億元，套在650元以上的冤魂更是為數眾多。

艾蜜莉在臉書《艾蜜莉-自由之路》分享，表示去喜歡的早餐店買早餐時，等餐聽到2位先生臉色鐵青、激動地討論股票。

其中1位在2個月前，看電視節目報牌跟著買明牌，還揪了這位朋友一起買了2檔股票，1檔是有基本面的績優股，1檔是狀況很差幾乎不能買的投機股，但共通點是都買的太貴了。

由於最近股市一直跌，要是股票買到最高點，跌了很多要怎麼辦？艾蜜莉認為，可以簡單分成3種狀況。

1.不是自己理解且沒基本面的公司：這種大多是聽信明牌，想跟著炒作一波，反而不小心買在高點，最後跟著大跌套牢。這種狀況因為自己無法掌握，每天都會不安，所以停損是比較好的選擇，至少每天還能睡好覺。

2.買到好公司，但是買的太貴又急著用錢：就像早餐店那位先生一樣，舉例來說，台積電套牢在650元以上，雖然知道台積電是台灣之光，未來可能再漲回來，但畢竟尚屬未知數，我們也沒法預測，手邊缺錢或短期有資金需求，停損也是好選擇。

3.好公司買的很貴，但不急著用錢：確定買到的是自己理解，而且是有基本面、有體質甚至是護城河的好公司，剛好不急著用錢，就可以考慮一直往下分批買。但買的太貴，往下買需要大量本金，因此記得別只跌一點點就急著買，尤其銀彈不夠的，很容易買到沒錢。

所以最好的方式是，往下買的折數間隔拉長，變成打8折、6折、4折、2折…這樣往下攤，就可以大大的降低資金需求。

要是連這樣攤平也沒辦法的話，就代表大部分的資金都卡在高點了，那就先不再加碼，先好好存錢，把股票好好抱著等待股災再臨，股災可以想成是股市腰斬或腰斬再腰斬，經濟已經轉壞而造成資金大量流出股市，等那時再加碼買進，而且長期持有，最後耐心等到景氣回春的那一天。

她並表示，希望大家都能選出最適合自己的應對方式，也期許能買到自己理解的好股票，並且能有長期投資的信心。

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）