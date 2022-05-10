5/10盤中熱門焦點股

今（5/10）日盤中熱門焦點股摘要，僅供參考：

（1）萬海Q1每股賺16.64元 市場按讚

萬海（2615）9日公布今年首季營運表現再創單季新高紀錄，第一季營收805.03億元，季增13.95％、年增108.47％，稅後淨利406.12億元，季增19.07％、年增176.42％，每股盈餘EPS為16.64元，毛利率64.16％。

消息面激勵該股周二（5/10）早盤開低震盪走高，無畏盤勢一度大跌逾200點，迄上午9：16的市價暫報151元，重返150元之上，漲幅2.03%，表現不錯。

萬海表示，第一季營收獲利強勁表現，主要得利於市場運價相較去年同期維持高檔。展望後市，五一假期過後已見大陸出口逐漸回暖，疫情導致供應鏈問題持續影響產業與碼頭作業，加上美西碼頭工人換約談判、全球通膨對經濟的影響各項議題輪番上陣，航運業仍充滿挑戰。

萬海船隊規畫，自2022到2024年新船訂單共46艘，預計今年將有12艘新船交船，截至目前為止已交2艘，待交10艘，其餘交船時間為2023年20艘、2024年14艘。

據Alphaliner最新資料顯示，萬海旗下租及自有合計147艘船，運力約40.9萬TEU，隨著今年新船陸續加入，整體運力可望上升。（工商時報 邱莉玲；工商時報 數位編輯）

（2）外資圈下修目標價 聯詠反市場心理逆勢反彈

驅動IC龍頭股聯詠（3034）無畏多家外資陸續下修波段目標價，周二（5/10）開低震盪走高，似運用反市場心理操作，或以短空出盡格局解讀，不宜輕忽。迄上午9：23的市價暫報385元，上漲1.85%，表現持穩。

繼外資券商摩根士丹利證券日前大砍驅動IC龍頭股聯詠目標價至272元新低價後，摩根大通、大和資本、高盛、里昂紛紛跟進，下調聯詠目標價，主要是終端消費需求疲軟，聯詠第二季財測保守，預期該公司獲利將承壓。

聯詠6日舉行法說，公告第一季財報及第二季展望，因第二季總體經濟變數增加，包括通膨、升息、疫情及戰爭等不確定因素，致使TV、NB及手機等終端消費性需求疲軟，部分客戶開始調整庫存，而中國大陸封控也影響物流及生產。

管理層雖認為AMOLED、商用、電競與汽車相關解決方案、TV SoC與Scaler訂單仍舊持穩，但第二季營收呈現季減，毛利率將低於50％，未來價格仍有進一步下跌的疑慮，外資券商多認為，聯詠的獲利將進入修正期。

摩根大通將聯詠目標價降370元，里昂則下調至390元，目標價從4字頭大砍至3字頭。而高盛下修聯詠至486元，大和資本是降至415元，則是將聯詠從500元目標價，一舉降至400元區間，瑞信亦將聯詠從730元的目標價，下調至550元。野村則送暖，維持聯詠「買進」及600元目標價不變。

本土投顧部分，凱基投顧認為，就驅動IC產業整體而言，考量地緣政治、通膨風險及疫情封城等，消費性應用較易受影響，產業下行趨勢將持續至第三季，但龍頭業者較二、三線業者受短期需求修正影響較小，聯詠著眼高毛利率訂單，包括8K電視LDDI與智慧型手機、筆電、平板AMOLED DDI，並提供4K 120Hz TV SoC、高速介面產品給予客戶。

凱基投顧持續看好聯詠與客戶及供應商穩健的長期關係，與有效的產能配置能力，將能夠抵禦均價與毛利率大幅下滑的衝擊，維持聯詠「增加持股」評等，目標價維持530元不變。(工商時報 李娟萍；工商時報 數位編輯)

（3）盤中熱門焦點股：

1.瀧澤科(6609)：訂單能見度看到Q4初，早盤勁揚逾6%，登波段新高。

2.晶彩科(3535)：首季每股大賺1.09元，4月營收年增逾倍，連3日亮燈觸頂，躍上各短均線。

3.萬海(2615)：第一季每股盈餘16.64元，創新高，早盤股價黑翻紅超越長榮，重登航運股股王。

4.慧洋-KY(2637)：前4月每股稅前盈餘再創同期高，加上BDI指數連五揚，股價翻紅站穩百元關卡。

5.群創(3481)：無懼4月營收雙減，外資連五買當靠山，晨盤翻紅走揚2%，相對大盤強勢。

6.飛寶企業(4413)：第一季每股賺0.51元，4月營收年增10.85%，早盤快攻鎖漲停，改寫半年高價。

7.台勝科(3532)：4月營收為13.31億元，年增39.16%，近期獲投信偏多操作，早盤逆勢強彈3%，力返五日線。

8.神準(3558)：4月營收為8.89億元，年增25.72%，早盤止跌反彈近3%，160元有撐。

9.臺企銀(2834)：前4月EPS 0.35元，外資昨擴大買超，早盤放量彈升、漲逾2%。

10.昇貿(3305)：Q1財報優+低軌衛星題材，股價具吸引力，今逆勢走揚3%，上攻5日線。

11.欣陸(3703)：首季財報亮眼，未來獲利穩健，股災中逆勢向上，多方30元不退守。

12.奇鋐(3017)：4月營收雙增，伺服器市場續旺，今早逆勢漲逾2%。

13.東哥遊艇(8478)：Q1稅後淨利年增40倍，在手訂單維持新高，激勵盤初一度漲逾2%。

14.中華電(2412)：外資法人看好5G長期貢獻營收成長可期，早盤表現持穩有撐，強過大盤。

15.台積電(2330)：外資、自營商連兩日賣超，加上昨夜美股重挫、ADR大跌4.73%，盤初股價開低探至505元、跌幅逾2.6%。

16.南亞科(2408)：董座吳嘉昭日前表示今年DRAM市況審慎樂觀，投信持續買超力挺，盤初股價開低走高近1%，拚守月線。

17.中鴻(2014)：4月營收創建廠來單月新高，昨獲外資轉買超3303張，盤初股價開低後，一度走高逾2%，超越大盤。

18.鈊象(3293)：首季EPS 18.74元創新高，盤初股價力守平盤之上。

19.久陽(5011)：4月營收年增37.56%、月減25.24%，前4月年增55.84%，股價跌約2.2%反應。

20.環科(2413)：第一季合併獲利2831萬元、每股賺0.22元，早盤一度走高2%。

21.嘉基(6715)：4月營收年增3成，低水位買盤進場，持穩百元大關。

22.恆大(1325)：防疫概念股賣壓湧現，股價跌逾4%。

23.華航(2610)：第一季EPS 0.52元，業績佳但賣壓持續，股價跌逾1%。

24.新唐(4919)：第一季每股淨利創新高，第二季營運展望續樂觀，股價翻紅漲逾2%。

25.聯詠(3034)：外資圈掀目標價下修潮，但股價逆勢翻紅漲逾1%，並未隨台股破底。

26.台星科(3265)：4月營收3.45億元，年增46.58%，股價開低走高，相對強勢。

27.通嘉(3588)：4月營收1.73億元，年增4.34%，股價開低走高近5%，守住百元關卡。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）矽晶圓+第三代半導體族群 嘉晶、漢磊、台勝逆天

受惠矽晶圓需求持續看俏，且第三代半導體商機可期，包括台勝科（3532）、嘉晶（3016）與漢磊（3707）周二齊步開低震盪走高，表現可圈可點，使台廠矽晶圓龍頭環球晶（6488）也相對抗跌，開低趨堅，而合晶（6182）也見逢低布否買氣。

嘉晶4營收5。06億元，改寫歷史單月新高，2021年獲利擬在今年每股派息1.2元現金股利；漢磊4月營收7.38億元，同樣創歷史新高，去年獲利擬在今年股派息0.35元。台勝科4月營收13.31億元，係2019年2月以來單月新高，每股含息2.22元。

迄上午9：42，台勝科、漢磊、嘉晶與環球晶，分別暫報上漲2.72%、2.3%、3.86%及0.19%，相對大盤重挫約200點的表現，給予短多一劑強心針。（工商時報 數位編輯）

（5）台積電觸505元低檔 500元大關待測試

美股大跌，台積電ADR創波段新低，收在87.3美元，下挫4.73%，台積電今天股價同步走低，早盤達新台幣505元，創16個月來新低價，市值滑落至13.09兆元。

美股受到通膨、升息和經濟趨緩等疑慮升高影響，四大指數同步收低，道瓊工業指數下跌653.67點，跌幅1.99%；標準普爾指數下滑132.1點，跌幅3.2%；那斯達克指數下跌521.41點，跌幅4.29%；費城半導體指數下挫152.96點，跌幅5.13%。

台積電美國存託憑證（ADR）收在87.3美元，再創波段新低，下跌4.33美元，跌幅4.73%。台積電今天股價走勢疲弱，早盤達新台幣505元，下跌15元，市值縮水3889億元，滑落至13.09兆元。

據統計，外資今年來累計賣超台積電66萬5034張，影響台積電股價頻頻破底，台積電今年來股價大跌105元，跌幅達17.07%，市值縮水2.72兆元。（中央社）

（6）台積領跌失萬六 這3檔半導體ETF測前低

美股連續第6周下跌，拖累亞股走勢，外資在連續5週流出新興亞股，本周仍難出現逆轉。今早台積電(2330)股價下挫逾2個百分點，對大盤指數影響約100點左右，台股失守「萬六」。台積電領跌，除了造成大盤「萬六」大關不守外，3檔半導體ETF永豐智能車供應鏈(00901)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)也回測前低。

相較於台積電重挫，半導體上游矽晶圓大廠環球晶(6488)表現抗跌，股價企圖站回10日線。環球晶3月中宣布將在義大利新建12吋產線，成為義大利首座12吋晶圓廠，產能可望在2023年下半年開出。環球晶今年至2024年總資本支出將達新台幣1000億元，進行多項現有廠區及新廠擴產計畫，其中20億美元用於擴建新廠，擴充產能涵蓋12吋晶圓與磊晶、8吋與12吋SOI、8吋FZ、SiC晶圓(含SiC Epi)、GaN on Si等大尺寸次世代產品。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，中國新冠疫情嚴峻，官方維持清零政策的基調不變，電子重鎮採封鎖措施，經濟產出以及產品交期遞延情況可能加長，物流持續卡關，進而影響全球相關產出，並推升歐美通貨膨脹，經濟成長短期有下修風險，全球投資信心與風險情緒皆受影響。

受終端消費下修、全球經濟成長預期下調及通膨議題影響，張圭慧認為，台股也難以置身事外，短期波動加大，但在穩健的基本面支持下，台股仍為亞股首選，未來市場回升將有利如半導體等利基產業表現。（時報資訊 任珮云）