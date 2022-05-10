5/10上、市櫃企業新聞快報

今（5/10）日上、市櫃企業新聞快報：

1.鈺創(5351)第一季受到宏觀經濟因素衝擊，單季淨利季減少49.4%，但依舊相較去年同期大增逾3倍，每股賺0.81元，鈺創預估在長短料狀況逐漸趨緩下，對全年營運成長維持審慎樂觀看法。

2.寶齡富錦今天宣布，旗下腎臟新藥拿百磷（Nephoxil）500毫克膠囊，透過韓國授權夥伴KKKR成功取得韓國食品藥物安全部（MFDS）新藥進口的上市許可，未來60天內將有里程金入袋。

3.全球第四大壓縮機製造廠瑞智精密因俄烏戰爭，造成歐洲客戶訂單延後，加上大陸上海疫情封控，導致大陸空調廠產出減緩，訂單遞延，4月及前4月壓縮機銷售及合併營收，雙雙比去年同期下滑。

瑞智4月壓縮機銷售154.31萬台，比3月減少7.23％，較去年同期衰退23.15％；4月合併營收18.32億元，較3月減少5.97％，較去年同期減退17.56％。前四月壓縮機累計銷售618.42萬台，較去年同期減少19.01％、前四月合併營收74.03億元，較去年同期減少8.04％。

4.全球最大B2B商業數據提供者鄧白氏發布2022年第二季「台灣企業樂觀指數」報告，台灣企業樂觀指數為133.1，較上一季上升6.2％。然而，本季台灣仍受疫情、升息、俄烏衝突等外部因素影響，限縮企業樂觀指數升幅，未能回到去年同期的水平（144.8）。

5.鉅橡2022年第一季合併營收3.48億元，年增率1.9％，係PCB產業高階製程需求，載板用量倍增，市場供不應求下，推升PCB業者積極擴廠，帶動公司鑽孔墊板出貨量穩定成長。

然因本季認列訴訟案經法院判決之相關損失，致本季營業利益較前一季減少29.8％，此為一次性認列損失，對本公司之營運及原先業務並無重大影響，且整體獲利表現在匯兌利益挹注下，歸屬於母公司稅後淨利1,709萬元，仍較上季成長43％，每股稅後盈餘0.21元。

6.金管會證期局表示，核准國泰投信申報募集開放式指數股票型「國泰全球數位支付服務ETF證券投資信託基金」，總驗額198億元，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新臺幣2億元。

7.五金品牌通路商振宇五金(2947)111年4月合併營收1.5億元，月增0.98%，振宇五金加速展店速度，截至目前已完成簽約的門市數達68間，台中市梧棲區新店預計5月開幕，有望於年底前達標70間展店目標。

8.華研國際音樂（8446）今年第一季合併營收2.21億元、年減7.2％，營業利益1.01億元、年減18.2％，淨利歸屬母公司業主0.43億元、年減63.5％，主要受業外評價損失影響獲利，每股盈餘0.82元。

9.友達參與2022 SID顯示周（Display Week），將展示與技術生態圈共同開發的次世代顯示技術Micro LED融合智慧車艙的應用場景、多項全球第一搭載AmLED技術的電競顯示面板，以及感測技術。友達連結影像技術平台與新型態場域需求，令顯示器成為實現各種影像應用服務的中心，為「Display Everywhere 2.0」作出最佳詮釋。