盤前掃描｜5/10財經重點一把抓
本日重要投資情報：
（1）台股逾110檔恐爆多殺多 融資追繳萬箭齊發
（2）台股狂瀉 9檔大股東力挺自家股
（3）道瓊跌653點 標指摜破4千大關 台積電ADR殺破90美元
（4）13檔ETF法人狂敲 這檔股價創7個月新高
工商時報為您精選今日不得不知的財經資訊，開盤前掌握投資先機。
13檔ETF法人狂敲 這檔股價創7個月新高
國際金融市場「股跌、油漲」，相關連動的股指反向及原油期正向ETF，法人買盤大敲，推升股價同步勁揚，市場交投熱絡…閱讀全文
道瓊跌653點 標指摜破4千大關 逾1年新低
全球兩大經濟體（G2）持續影響市場，聯準會加速升息、大陸封控措施，影響市場需求面的展望，經濟衰退的憂慮再度浮現。美股四大指數齊跌，道瓊重挫逾653點，標普500指數摜破4,000點整數關卡，創2021年3月以來新低水平…閱讀全文
台股逾110檔恐爆多殺多 融資追繳萬箭齊發
台股多殺多賣壓沉重，來自於融資停損、被追繳或自斷賣壓連日出籠，單日再減近29億元，融資餘額來到2,500億元關前，融資維持率掉到149.48％，創約7個月來新低…閱讀全文
11檔EPS創高績優生 突圍
戰爭、疫情、通膨三因素衝擊，加上美國聯準會（Fed）升息「鷹」影，市場憂全球經濟成長衰退，台美兩地股市「面有菜色」。台股上市櫃公司第一季財報公布進入最後一周…閱讀全文
營收雙增法人挺 15檔釀反彈
全球股市尚未止跌，台股9日跌破前低的關鍵支撐16,162點，距離萬六僅差48點，但台股分析師認為在恐慌之際，法人乘勢承接的績優股將是5～6月反彈的指標…閱讀全文
台股狂瀉 9檔大股東力挺自家股
今年來通膨、升息、戰爭、疫情接踵而來，台股跌不停，4月上市櫃公司大股東、董總等紛紛大舉加碼自家股票，包括榮創（3437）總經理黃郁良…閱讀全文
金控前4月獲利年減2位數 僅這檔逆勢成長
俄烏戰爭、通膨居高、美國升息、國內疫情燒等諸多利空環伺，加上去年基期偏高，根據15家上市櫃金控陸續公布的4月自結數，累計前四個月稅後淨利較去年同期衰退兩位數…閱讀全文
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