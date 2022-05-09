官股券商撿便宜 5月累積買超110億

台股加權指數9日跌破4月27日的前波低點16,219點，面對外資再度賣超211.4億元，官股券商持續逢低加碼，昨再度加碼61.38億元，5月以來累積買超金額已達110.15億元，今年以來累積買超2,096.6億元。

美股依舊跌跌不休，全球空方氛圍籠罩，台股9日開低走低，終場收在最低16,048點，重挫359點。在指數跌破前低支撐後，特定護盤資金進場，八大官股券商鎖定產業龍頭股出手，最大手筆是砸下10.51億元敲進台積電；5月以來，面對外資拋售台積電118.70億元，官股對台積電已累積買超21.88億元。

另有包括中華電、長榮、陽明、聯詠等皆買超2億元以上；富邦金、聯發科、智原、中鋼、長榮航等，都各獲官股券商買超1億元以上。

國際資金持續流出台股，9日新台幣兌美元匯兌貶值7.3分，以29.733元作收，創逾23個月新低，法人認為，雖然多數半導體公司營運穩健，且不少大廠今年營收有望逐季成長、甚至創高，惟訊息多為已知且股價皆已反映，現階段行情股價表現隨國際資金變化為主。

第一金投顧董事長陳奕光表示，目前電子業基本面下修仍在持續，手機、NB、TV、顯卡各族群持續傳出下修，市場靜待庫存去化及淡季過去。今年選股重點仍在於獲利一定要成長，以業績成長強勁、且法人站在買方個股優先。此外，5月中美國碼頭公會又要開始談判，近期有望帶動航運、航空往上，短線跌深的IC設計、ABF、車用、網通與伺服器也可以留意。