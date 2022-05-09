市值失守50兆 台股陷萬六保衛戰

「五窮」魔咒成真！在國際資金大舉調節權值股壓力下，台積電、聯發科等「護國神山群」全面軟腳，上市市值單日蒸發1.1兆元，為今年以來首度失守50兆整數關卡，台股加權指數9日重挫359點，收在最低16,048點，成交值約持平在2,477.7億元，萬六關卡岌岌可危。

美股依舊跌跌不休，國內市場再度上演股匯雙殺，外資連續二個交易日賣超200餘億元，9日金額達211.4億元，新台幣兌美元匯率則貶值7.3分，以29.733元作收，創逾23個月新低。

外資除大賣台積電43.7億元、聯發科11.6億元外，包括陽明、富邦金、中鋼、聯詠、長榮航、潤泰全、群聯、元大金並列外資賣超前十大，金額都在3.6億元以上。

除了外資外，自營商也連2賣，9日金額達59.2億元，僅投信不離不棄、小幅買超4.75億元，已連續18天買超，累積金額達274.35億元；合計三大法人9日賣超265.94億元。

玉山投顧研究部協理湯麒國指出，5月美聯準會（Fed）會議定調將一路升息到年底，並從6月開始縮表，使得美元持續走強，資金外逃效應加速發酵，是9日大盤市值跌破50兆元主因。

其中，電子股下殺壓力沉重，前波較為強勢的金融股也因擔心景氣下滑與台灣疫情趨向嚴重呈現補跌，其他傳產如航運、鋼鐵與汽車同步回檔，大盤仍有持續向下修正風險。

湯麒國認為，未來觀察重點為大盤融資維持率必須維持在150％以上，若跌破則會造成多殺多，短期還有破底的可能性。值得注意的是，目前全球市場高度關注通膨議題，美4月CPI數據11日將公布，若有觸頂增速放緩的跡象，則有機會帶動台股向上反彈。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，台股現階段基本上還是弱勢回檔整理盤，技術面也尚未出現底部訊號。配合國際股市動態，包括美聯準會（Fed）6月即將縮表、俄烏戰爭對供應鏈造成影響、全球GDP大多下修，供給面與需求面皆不利，市場趨避風險性資產，持續衝擊電子股行情表現。

雖然指數跌深必有反彈，整數關卡預期有心理支撐，但蕭乾祥提醒，整體看來，技術指標尚未出現打底或低檔鈍化跡象，目前看指數在萬五上下500點震盪。