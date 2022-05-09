台股多殺多 融資追繳萬箭齊發

台股多殺多賣壓沉重，來自於融資停損、被追繳或自斷賣壓連日出籠，單日再減近29億元，融資餘額來到2,500億元關前，融資維持率掉到149.48％，創約7個月來新低；而5月才5個交易日加權指數就跌543點，融資追繳壓力萬箭齊發，光是上市股就有超過110檔融資維持率低於130％，面臨沉重的融資追繳壓力。



繼外資大提款後，內資散戶出現大退潮。據統計，到5月9日為止，外資今年來累計已賣超台股7,590億元，再創新高，而外資持有台股總市值掉到20.2兆元、持股市值也掉到40.42％，雙雙面臨20兆元及40％大關。



內資也跟隨外資退場，除融資餘額大降至2,501億元低點，融資維持率跌破150％，是去年10月15日來新低。另證交所9日公布，4月證券商承作定期定額投資金額掉至54.22億元，較3月的新高65.18億元銳減16.81％；有交易戶數為335.21萬戶，較3月的366.72萬戶大減31.51萬戶。



台股10日將面臨萬六大關保衛戰。資深證券分析師杜金龍表示，萬六關卡除了是整數關卡之外，不具特別意義，從技術面來看，台股已跌破季線、年線，且季線及年線都向下彎，已達到空頭的三個條件，台股從18,619歷史高點到9日跌破前低16,162點，出現「一高比一高低」、「一低也比一低低」，目前已是空頭市場初跌段。



他進一步分析，外資已從位階較高的電子股，轉成砍「高高在上」的個股，未來要止跌只有靠新台幣匯率止貶以及外資回頭加碼；否則就技術線型來看，台股恐將再走一波修正波，以過去台股60年走入空頭看小幅修正波至少從年線（17,400點）之後再跌8.5％，以此推算，台股至少要回檔到萬五，回測去年5月17日的盤中低點15,159點。



台股融資斷頭壓力才剛湧現，目前整體融資維持率還在149％，但個股融資維持率殺得震天響，據統計，9日上市股有112檔融資維持率已掉到130％以下，包括愛普*、華新科、玉晶光、訊芯-KY、凱美、威盛、大眾控、第一銅、 燁興等高價股、原物料股及之前的飆股等，個股融資斷頭壓力一觸即發。