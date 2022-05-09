5月9日一分鐘強弱勢股
5月9日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅（％）
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強勢原因
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達邦蛋白(6578)
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10.00
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飼料爆價大漲，養殖戶對高換肉率的水解蛋白飼料添加意願增
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金雨(4503)
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9.98
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4月營收年增82.92%，股價大漲，收復月線
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晶彩科(3535)
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9.97
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導入AI 檢測MicroLED瑕疵，提供有效的解決方案
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立益(1443)
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9.97
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每股淨值回復至票面以上，已恢復融資交易，股價續揚
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光耀(3666)
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9.95
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第一季轉虧為盈，EPS為0.22元，終止連兩季虧損
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五福(2745)
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9.89
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病毒共存及邊境解封的題材，旅遊業營運將擺脫谷底
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山富(2743)
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4.50
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邊境解封有望，海外旅遊產業將從谷底翻揚，資金進駐
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泰博(4736)
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4.45
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快篩試劑再降價，泰博出貨倍增至1300萬劑，股價走揚
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微星 (2377)
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2.80
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首季獲利創高，每股賺5.64元，相對大盤抗跌
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欣興(3037)
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1.44
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不受大陸封城影響，4月營收創新高，月增4.46%
製表：王淑以
5月9日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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國產(2504)
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10.00
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處分利益入帳，國產上季EPS1.77元，但打房受創
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佶優(5452)
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10.00
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4月營收從高峰滑落，月減11.83%，股價跌停
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東哥遊艇(8478)
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9.97
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景氣有疑慮，4月營收月減30.4%，但年增31.08%
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申豐(6582)
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9.91
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營運衰退，4月營收年減84%，月減42%，股價重挫
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潤泰全(2915)
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9.90
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去年EPS22.49元，每股現金股利5元，失望性賣壓
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晶焱(6411)
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9.73
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台股重挫，IC設計慘遭提款，停損賣壓，股價大跌
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神準(3558)
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9.64
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第一季EPS為4.78元，歷史次高，但資金撤退，股價修正
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智原(3035)
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9.38
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台股跌破前低，高比益比股價遭遇提款，股價大跌
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台聚(1304)
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9.24
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原油漲利差收窄，台聚Q1獲利季、年減均達雙位數
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茂生農經(1240)
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9.20
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茂生農經累計2～3月稅後淨利900萬元、年減47%
製表：王淑以
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