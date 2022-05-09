5月9日一分鐘強弱勢股

5月9日一分鐘強勢股

公司

漲幅（％）

強勢原因

達邦蛋白(6578)

10.00

飼料爆價大漲，養殖戶對高換肉率的水解蛋白飼料添加意願增

金雨(4503)

9.98

4月營收年增82.92%，股價大漲，收復月線

晶彩科(3535)

9.97

導入AI 檢測MicroLED瑕疵，提供有效的解決方案

立益(1443)

9.97

每股淨值回復至票面以上，已恢復融資交易，股價續揚

光耀(3666)

9.95

第一季轉虧為盈，EPS為0.22元，終止連兩季虧損

五福(2745)

9.89

病毒共存及邊境解封的題材，旅遊業營運將擺脫谷底

山富(2743)

4.50

邊境解封有望，海外旅遊產業將從谷底翻揚，資金進駐

泰博(4736)

4.45

快篩試劑再降價，泰博出貨倍增至1300萬劑，股價走揚

微星 (2377)

2.80

首季獲利創高，每股賺5.64元，相對大盤抗跌

欣興(3037)

1.44

不受大陸封城影響，4月營收創新高，月增4.46%

製表：王淑以

5月9日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

國產(2504)

10.00

處分利益入帳，國產上季EPS1.77元，但打房受創

佶優(5452)

10.00

4月營收從高峰滑落，月減11.83%，股價跌停

東哥遊艇(8478)

9.97

景氣有疑慮，4月營收月減30.4%，但年增31.08%

申豐(6582)

9.91

營運衰退，4月營收年減84%，月減42%，股價重挫

潤泰全(2915)

9.90

去年EPS22.49元，每股現金股利5元，失望性賣壓

晶焱(6411)

9.73

台股重挫，IC設計慘遭提款，停損賣壓，股價大跌

神準(3558)

9.64

第一季EPS為4.78元，歷史次高，但資金撤退，股價修正

智原(3035)

9.38

台股跌破前低，高比益比股價遭遇提款，股價大跌

台聚(1304)

9.24

原油漲利差收窄，台聚Q1獲利季、年減均達雙位數

茂生農經(1240)

9.20

茂生農經累計2～3月稅後淨利900萬元、年減47%

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組