外資賣超235億 台股測萬六 關注3焦點

外資賣超235億 3大法人賣超台股280億元

受制美股向下修正格局，似尚未找到短期底部區，使外資對台股偏空，持續以股票換鈔票格局未變，外資等3大法人周一（5/9）合計賣超台股280.29億元，最大賣超源頭仍是外資，其次係自營商。

外資與陸資今賣超235.58億元；投信法人雖持續站在多方，但逢低承接似有手軟跡象，在盤大跌逾300點之際，投信僅買超1.86億元；自營商方面，自行買賣部分係賣超5.86億元，避險部分係賣超40.7億元，合計賣超45.56億元。

（工商時報 數位編輯）

台股重挫359點收16048點 台積電股價創近一年新低

國際進入升息循環，引發資金退潮疑慮，台股今天電子無力，加上金融、航運大跌，終場指數重挫359.28點，以最低點16048.92點作收，創下去年5月20日以來低點，面臨「萬六」關卡保衛戰。

美股上週五收黑，科技股跌勢較重，台股今天開盤持續下挫，指數開低震盪，在買盤縮手及金融、航運跌勢加重下，指數終場下跌359.28點，收在最低點16048.92點，跌幅2.19%，成交金額2398.23億元。

八大類股今天全盤皆墨，電子股下跌1.72%、金融股大跌3.46%，航運股大跌3.53%。

觀察權值股表現，晶圓代工廠台積電收在520元，下跌8元，跌幅1.52%，股價創近1年來新低；聯發科下跌2.52%，收813元；矽力-KY下跌3.18%，收2435元。

貨櫃三雄盤中跌勢擴大，長榮收盤下跌4.55%、陽明下跌3.45%、萬海下跌2.31%，分別收在147元、126元、148元；航空雙雄逢賣壓，長榮航下跌3.31%、收在35元，華航跌1.59%、收27.9元。

擁業績利多的ABF三雄原先均力守紅盤，欣興終場仍逆勢上漲1.44%，收211元；景碩、南電翻黑，分別收在166.5元及395元，下跌2.35%及1.62%。具備解封題材的旅行社股票今天逆勢大漲，五福收盤飆漲停收在41.65元，山富股價勁揚收65元、漲幅4.5%，易飛網上漲3.67%、收31.1元。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，美國Fed聯準會雖然沒有加速緊縮，但美元升值趨勢不變，導致新台幣弱勢，資金持續回流美國；在市場擔憂熱錢退潮下，台股面臨修正壓力，目前指數跌破前低創近1年低點，短線回測「萬六」關卡、甚至15900點等技術性支撐。

(中央社)

《盤後解析》萬六命危 關注3焦點

若以「沒有最低點，只有更低點」來形容台股非常貼切，上星期四開了投資人一個大玩笑的美股及台股持續悲情，上周五美股再收低，且今天盤前期指續跌，讓台股難以擺脫悲情，今天指數以低盤開出，雖然有達邦蛋白(6578)、晶彩科(3535)、橙的(4554)、鈺緯(4153)、光耀(3666)、五福(2745)及亞矽(6113)等亮燈漲停作收，但市場停損賣壓一波接一波，台積電(2330)下探520元，傳產龍頭股台塑(1301)、和泰車(2207)、萬海(2615)及長榮航(2618)等收低，東哥遊艇(8478)、全宇生技-KY(4148)、亞光(3019)及晶焱(6411)等跌停作收，恐慌氣氛瀰漫，讓指數見低不是低，一路失守16400點、16300點、16200點、16100點，並以今天最低點作收，16000點岌岌可危；終場加權股價指數收16048.92點，大跌359.28點，成交量約2398.23億元；OTC指數為190.99點，大跌5.18點，成交量602.02億元。

今天盤中上市各類股全面下挫，僅其他電子類股表現較佳，小跌0.35%，其次是油電氣類股及造紙類股，分別下跌0.83%及0.91%，表現較差者為電纜類股、光電類股及百貨類股，其中電纜類股下跌5.43%，光電類股下跌3.83%，百貨類股下跌3.79%；上櫃部分，表現最佳為紡織類股、上漲0.33%，表現最差為半導體類股、下跌3.75%。

就技術面來看，今天台股指數受到上周五美股收低及美股盤前期指續挫影響，指數開低走低，終場大跌359.28點，以16048.92點作收，勉強守住16000點關卡；台股指數於4月25日長黑摜破3月8日前低16764點之後，頭部型態成型，指數在短線跌深反彈後，上周五再度跳空下跌287點，同時失守5日、10日均線，今天台股再重挫收低，16000點岌岌可危，目前短、中、長期均線呈現空頭排列，且外資賣壓不斷，已連續六周賣超台股，在指數未能站上月均線之前，台股仍是弱勢格局。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，上周美國聯準會確定升息兩碼後美股一度於周四大幅反彈，但隨後在英國央行衰退預警及美國就業數字公布後，美國十年期公債殖利率向上攀升，高評價成長股類股再次面臨修正賣壓，台股因那斯達克指數再創波段低點，導致周一開盤開低走低，預期在通膨數據未顯著走低、央行態度轉溫和前，仍可能增添股市賣壓及波動性，若要逢低布局建議選股不選市，聚焦高殖利率、財報及法說會題材，或逢低留意電動車、車用電子、高速運算等中長期仍具成長性的產業供應鏈。

台新中國通基金經理人魏永祥表示，美國聯準會釋出鷹派訊息，加上烏俄戰事延續、兩岸疫情擴大，產業鏈受衝擊，台股回測前低16200點附近。目前市場關注三大焦點，包括：一、烏俄戰事是否持續延長?以目前普丁的戰略改變，加上烏克蘭態度轉為強硬來看，短期內戰事尚難平息，恐將持續影響全球消費者信心；二、若消費者信心持續受到影響，終端需求減少恐引發供應鏈庫存調整，接下來市場恐將下修企業獲利。三、FED鷹聲嘹亮，5~6月連續升息兩碼已為市場共識，加速縮表亦將展開，企業合理評價易遭下修，資金動能亦將受到影響。

魏永祥指出，在眾多變數干擾下，近期台股呈現較大幅度的修正，但利空一次出盡，有利技術面打出堅強底部，另一方面，目前外資期貨未平倉空單到一年來低點，股市下跌後台股本益比趨於合理，下半年股市回歸基本面，且台股具股息殖利率保護，可望有優於預期表現，建議可利用第二季的修正逢低布局績優股。在操作方向上，除續抱長期產業趨勢成長的族群外，可減碼漲多、高評價等個股；選股方面，半導體、電子零組件、網通、光電等族群持續看好，另外，金融或傳產高股息，以及經濟解封將是短線避風港，可加碼利基型傳產股、解封受惠股等。

（時報資訊 張漢綺）