台股重挫359點 電子崩生技承壓 12檔抗跌

台股今（9日）加權股價指數收盤報16,048.92點，跌359.28點，跌幅2.19％，成交量為2,398.23億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計晶彩科、立益、達邦蛋白、金雨等12檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以電纜、光電類股波動最大，分別下跌5.43％、3.83％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達2％的有14檔，漲幅前10名中有三檔觸及漲停，依序為晶彩科（3535）、立益（1443）、昶虹（2443），其餘為台灣精銳（4583）、五鼎（1733）、華紙（1905）、櫻花（9911）、微星（2377）、寶齡（1760）、川湖（2059） 。

上市股今跌幅超過9.6％的有11檔，前10名有觸及跌停的國產（2504）、三商家購（2945）、東哥遊艇（8478）、亞聚（1308）、全宇生技-KY（4148）、亞光（3019）、宏泰（1612），其餘為申豐（6582）、潤泰全（2915）、達邁（3645）。

上市成交量前10名個股依序為新光金（2888）、長榮（2603）、長榮航（2618）、臺企銀（2834）、開發金（2883）、華航（2610）、華新（1605）、東鹼（1708）、群創（3481）、陽明（2609）。

上櫃有12檔6％以上漲幅，漲幅前10名中有9檔觸及漲停，有達邦蛋白（6578）、金雨（4503）、光耀（3666）、五福（2745）、宇智（6470）、天品（6199）、橙的（4554）、鈺緯（4153）、亞矽（6113），其餘一檔為興采（4433）。

今日上櫃有15檔股票有9％以上跌幅，跌幅前10名有佶優（5452）、哲固（3434）、地心引力（3629）、上揚（6222）、晶焱（6411），5檔觸及跌停。其餘為大略-KY（4804）、神準（3558）、永利聯合（8080）、廣錠（6441）、信實（6721）。

上櫃成交量前10名個股依序為惠光（6508）、精剛（1584）、明基醫（4116）、榮剛（5009）、瑞基（4171）、正德（2641）、創惟（6104）、合晶（6182）、元太（8069）、山富（2743）。

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