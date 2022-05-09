台股多殺多再破底 指數兵臨萬六關口

美股四大指數上周五再收跌，跌幅在0.3～1.4％，代表科技股的那斯達克指數收跌1.4％最深，台北時間今（9）日至午盤時，美國電子盤續跌，引發台股加權指數今天直接跳水200點之後，指數一路探底，盤中最低來到16,081點大跌約326點，兵臨萬六大關。

台股今天殺盤重心仍在大型權值股，除了台積電大跌，拖累指數約50點之外，金控雙雄的富邦金、國泰金都同步大跌，各拖累指數也有11點，再來是長榮、聯發科、兆豐金、中租-KY、中信金等股價同步大跌，也拖累指數約5～8點附近，明顯集中在半導體股及金控股。

外資上周對台股操作明顯調節金控股，同時貨櫃三雄今天表現也十分疲弱，是台股加權指數今天跳水大跌後一路探底的重要原因，就類股來看，電器電纜股跌幅逾4％最重，另外，玻陶股、金融保險股、貿易百貨股、光電股及其他類股等跌幅都超過3％，只有油電燃氣、其他電子較抗跌，跌幅不到0.5％。

台股今天不但摜破日前16,219點新低，也跌破去年10月5日盤中低點16,162點，逼近去年5月18日的位置。去年5月18日盤中曾跌破萬六大關，最低為15,564點，5月17日盤中最低點的15,159點。

（工商時報 呂淑美 ）

美股跌跌不休 台股觸近一年新低

美股上周依舊跌跌不休，在全球空方氛圍下，台股9日再探底、一度大跌318點，盤中觸及16,090點，創2021年5月21日以來新低，目前暫報16,115點，下跌285點，成交量1,656億元，權值龍頭台積電（2330）目前下跌6元、或1.14％，股價暫報522元。

據第一金投顧晨訊指出，美股上周五維持低檔整理，雖未破底，但由於6月要升息，整體架構目前仍屬弱勢格局，跌勢停止需要時間。產業方向上，目前電子產業基本面下修仍在持續，手機、NB、TV、顯卡各族群持續傳出下修，操作上建議降低電子占比，靜待庫存去化及淡季過去。

（工商時報 方歆婷）