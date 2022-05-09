PCB等5類股聚焦 群益：本周低點看萬六

群益證券看本周指數區間16,000-16,800點

台股今年初開盤迄5月6日共79個交易日，集中市場總成交值為23兆4,367.06億元，市場日均值為2,966.67億元，股票成交量週轉率為43.69％。群益證券看本周台股指數區間為16,000-16,800點，本周看好四大題材類股，包含：IC設計股、鋼鐵股、再生能源+綠能股、貨櫃+散裝+航空股等。

群益證券分析指出，近期兩項國內外利多因素：

1.聯準會後記者會鮑爾宣告升息依照原規劃軌道（5、6、7與9月各2碼），而縮表前3月規模更是原預估一半，代表聯準會升息兼顧經濟，若下半年CPI下滑升息動作會放緩。

2.指數自3月底17,770點起跌至4月底低點16,219點下跌超過1,500點，主因是美國科技股大跌與美元指數上漲引發外資減碼，預估指數反彈目標約在16,735-16,994點，另指數跌幅約10％-15％，許多中小型科技股跌幅超過30％，可望出現反彈修正乖離。

國票投顧本周看好MCU、PCB等五類股

5月6日全體上市公司總市值為50兆9,350.21億元，較前周五（4月29日）總市值減少5,580.58億元，周減幅為1.08％。國票投顧本周看好五大題材類股，包含：MCU股、PCB股、伺服器股、高爾夫球股、IP矽智財股等，預期本周指數在16,100-16,500點區間震盪。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.5月11日美國將公佈最新一期的CPI指數，考量4月份的國際油價普遍較先前回落，且3月份美國核心CPI增幅就有明顯收窄，本次CPI數據有機會進一步降溫，如此各界就會預期Fed不須擴大升息力道來抑制通膨，可望提振多頭信心。

2.先前當指數跌深，20日均線乖離率來到-5％附近的時候，大多會有跌深反彈，如去年10/4，今年3/8、3/15、以及本波低點4/27的16,219點，都有同樣情形；考量目前大盤此一數值-2.57％，若以-5％的標準推算，預期指數會在16,000點的整數關卡出現強勁支撐，如果短線還有下探，反而是值得分批承接的時機。

3.在5月中旬之前，上市櫃公司將密集公佈第一季的季報成績，有望帶動基本面的買盤陸續湧進，挹注台股後續震盪上攻動力。