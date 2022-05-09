盤前掃描｜5/9財經重點一把抓

本日重要投資情報：

（1）15檔營收雙率雙增 這1檔法人買超27億

（2）BDI周線連四紅 散裝航運旺季提前報到

（3）金控股利1次看！這檔總殖利率逾7%

（4）IC設計H2有沒有旺季？供應鏈看法曝光



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BDI周線連四紅 散裝航運旺季提前報到

全球瘋搶穀物與大宗原物料之亂，帶動波羅的海指數BDI周線連四紅，散裝航運市況第二季淡季不淡，甚至有旺季提早報到之勢，在船舶供不應求下…閱讀全文

15檔營收雙率雙增 這1檔法人買超27億

美聯準會（Fed）升息動向持續左右市場，近日美股上演大怒神，台股也隨之上沖下洗，6日大跌287點，值此之際，專家指出，上市櫃公司4月營收陸續公布…閱讀全文

群創、友達目標價 外資狠狠砍到低點

面板報價5月上旬續跌，且幅度大於外資預期，美銀證券直指三道嚴重逆風，目前看不到產業有一線生機，摩根士丹利證券認為電視面板5月報價將持續月減4～5％，悲觀看待…閱讀全文

金控股利1次看！這檔總殖利率逾7%

15家金控股利發放政策全部出爐，若以6日收盤價換算，15家金控的現金殖利率前五大分別為元大金5.86％、開發金5.73％、國泰金5.72％、富邦金4.91％、永豐金4.51％…閱讀全文

10檔櫃買法人加碼股 有底氣

上周櫃買指數震盪整理走勢，6日櫃買指數雖然震盪收低196.17點、下跌1.20％，所幸周K線中止四連黑翻紅。本周盤勢拚重回200點整數關卡，其中上周法人主要買超…閱讀全文

IC設計H2有沒有旺季？供應鏈看法曝光

中國封城、全球通膨等不利因素持續影響市場，其中又以智慧手機、PC供應鏈市場需求疲弱將最為嚴重…閱讀全文

報稅民眾注意！1情況有望少繳2萬元

5月報稅季開跑！截至110年底，參加自願提繳退休金人數達到83萬4,645人，勞保局再次提醒勞工若有自願提繳退休金，自提的部分將全數從「個人綜合所得總額」扣除…閱讀全文

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